Vini Jr. presta solidariedade a vítimas de enchente em Valência

O atacante Vini Jr. e o Real Madrid lamentaram nesta quarta-feira, 30, as vítimas de uma tempestade na região de Valência. As fortes chuvas deixaram ao menos 62 mortos e outras dezenas de pessoas desabrigadas. A cidade é a que o jogador brasileiro sofreu aquele que talvez tenha sido o pior episódio de racismo da sua carreira.

Publicidade

Valencia e Real Madrid jogam no sábado, no Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. LaLiga ainda não informou se a partida será adiada.

O Real publicou uma nota oficial em que lamenta as mortes:

“O Real Madrid mostra a sua mais profunda consternação e solidariedade com toda a população afetada por essa catástrofe e transmite todo o seu apoio e carinho”, escreveu o clube.

Publicidade

Logo em seguida, foi a vez de Vini Jr. deixar o seu apoio nas redes sociais:

“Muito ânimo a todos”, escreveu o jogador, deixando qualquer rivalidade de lado.

Caso se confirme para sábado, a partida será a primeira de Vini Jr. desde quando perdeu a Bola de Ouro, da revista France Football. Além isso, é um reencontro com estádio em que mais foi alvo de racismo.

Foi no Mestalla, em maio do ano passado, que as arquibancadas entoaram gritos de “mono” (macaco, em espanhol) e imitaram os sons do animal. Naquela ocasião, o atacante brasileiro chegou a discutir com torcedores e jogadores rivais. A partida foi paralisada, mas reiniciada logo em seguida. Três torcedores foram identificados e condenados a oito meses de prisão, em junho deste ano.

Valência é a terceira maior cidade da Espanha. A enchente é considerada a pior em décadas e foi provocada por chuvas torrenciais que atingiram todo o sudeste do país.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.