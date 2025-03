Veja como é possivel jogar com clubes brasileiros no EA FC 25

Em setembro de 2024, o EA Sports FC 25 foi lançado, prometendo novidades para os fãs de futebol virtual. Disponível para várias plataformas, como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC, o jogo gerou expectativas mistas. Muitos jogadores esperavam inovações significativas, mas encontraram poucas mudanças em relação à edição anterior, o que gerou opiniões diversas.

Apesar disso, o jogo ainda atrai jogadores, especialmente por permitir partidas com times nacionais através da licença da Copa Libertadores da América. Isso possibilita que os jogadores experimentem partidas com equipes brasileiras que participaram da edição de 2024 do torneio.

EA SPORTS FC 25 logo – Fonte: EA

Como jogar com equipes brasileiras no EA Sports FC 25?

Para aqueles interessados em jogar com times brasileiros no EA Sports FC 25, a solução está no modo Copa Libertadores da América. Este é o único modo que permite o uso de equipes brasileiras, já que o jogo não inclui uma liga nacional completa. Apenas os times que participaram da edição de 2024 da Libertadores estão disponíveis, como Atlético MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.

É importante notar que os elencos desses times não são compostos por jogadores reais, mas sim por jogadores genéricos. Isso ocorre devido a questões legais entre a Eletronic Arts e representantes de jogadores e clubes brasileiros, que impedem a inclusão oficial dos atletas no jogo.

Passos para jogar com times brasileiros

Na tela inicial, selecione “Jogo Rápido”. Navegue até a aba desejada usando “R1” no PlayStation ou “RB” no Xbox. Escolha a opção CONMEBOL Libertadores. Pressione “X” no PlayStation ou “A” no Xbox para avançar. Escolha o tipo de partida, como uma fase de grupos ou uma final simulada. Na opção “Amistoso da CONMEBOL Libertadores”, você pode jogar contra times de todo o mundo. Escolha o lado do seu time na tela de seleção. Para selecionar times brasileiros, altere a liga para “CONMEBOL”. Escolha os uniformes e ajuste as configurações de partida, como escalação, dificuldade, estádio, horário e condições climáticas.

Por que o EA Sports FC 25 não inclui todos os times brasileiros?

A ausência de uma liga completa do Campeonato Brasileiro no EA Sports FC 25 é resultado de uma série de desafios legais e comerciais. A Lei Pelé, que assegura direitos de imagem aos jogadores no Brasil desde 1998, é um dos principais fatores. Além disso, as ofertas financeiras feitas aos clubes brasileiros pela Eletronic Arts são consideradas insuficientes, e muitos contratos de jogadores não contemplam o uso de imagem em jogos eletrônicos.

Enquanto ligas de outros países, como Inglaterra, Alemanha e Argentina, estão presentes no jogo, isso se deve a acordos de licenciamento mais favoráveis. A situação no Brasil é mais complexa, envolvendo disputas judiciais e contratos exclusivos com jogos concorrentes, como o eFootball da Konami.

Em suma, o EA Sports FC 25 continua a ser uma escolha popular entre os entusiastas de futebol, apesar das limitações em relação aos times brasileiros. A esperança é que, no futuro, essas questões possam ser resolvidas, proporcionando uma experiência de jogo mais completa para os fãs brasileiros.