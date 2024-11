Vasco define alvo para o ataque em 2025

O Vasco da Gama já começou a preparar seu elenco para a temporada de 2025, tendo o atacante Alef Manga como um potencial reforço. Com contrato vigente no Coritiba até o final de 2024, Alef Manga está prestes a se tornar agente livre e já pode negociar com outros clubes, colocando o Vasco na disputa por sua contratação.

Carlos Amodeo, CEO da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco, que conhece Alef Manga de sua passagem pelo Coritiba, é quem propôs o nome do jogador. Ambos estiveram no clube paranaense antes de um esquema de apostas resultar no afastamento de Alef e na saída de Amodeo. Agora no Vasco, a parceria pode ser renovada.

Vasco e Alef Manga: Situação Atual

O Vasco vê Alef Manga como uma aquisição valiosa, principalmente enquanto busca reforçar seu ataque. Mesmo sem uma decisão final, Alef, que tem propostas de clubes das Séries A e B, mostra-se aberto a discutir uma possível transferência para o Vasco.

Atualmente recebendo cerca de R$ 120 mil mensais, a decisão de Alef envolverá considerações financeiras e de carreira. Após um ano de suspensão, ele participou de apenas dez jogos no Coritiba em 2024, marcando um gol.

Por que Alef Manga é Importante para o Vasco?

A possível chegada de Alef Manga ao Vasco ocorre em um momento estratégico de reformulação do elenco, especialmente devido à ausência prolongada de David, um dos principais atacantes, cujo retorno está previsto para o segundo semestre de 2025. Com 29 anos, Alef Manga, que já brilhou em times como Goiás, Resende e Volta Redonda, pode ser uma peça chave.

Contribuições Esperadas de Alef Manga no Vasco

Diante das necessidades do Vasco, a contratação de Alef Manga é vista como uma estratégia para enfrentar os desafios da próxima temporada. O clube busca fortalecer seu ataque equilibrando a experiência com a juventude em seu plantel. Enquanto as negociações prosseguem, o Vasco segue atento ao mercado em busca de mais reforços.