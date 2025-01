Vaquinha do Corinthians fica estagnada após 2 meses

Em uma tentativa ambiciosa de quitar a dívida do estádio, a Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians, lançou uma vaquinha online no dia 27 de novembro do ano passado. A campanha tem o objetivo de arrecadar R$ 700 milhões até maio de 2025. Nos primeiros dois meses de campanha, a iniciativa conseguiu angariar mais de R$ 35 milhões, mas a arrecadação perdeu força nas últimas semanas.

Publicidade

Na sua estreia, a campanha teve um começo promissor, levantando mais de R$ 7 milhões apenas nas primeiras 24 horas. Ao final dos primeiros dois dias, o montante já ultrapassava os R$ 15 milhões. No entanto, desde então, apenas R$ 2,1 milhões adicionais foram arrecadados. As dificuldades em manter o ritmo inicial levaram a torcida a buscar novas estratégias para incentivar as doações.

Neo Química Arena lotada – Fonte: @corinthians



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Como a Gaviões da Fiel Pretende Aumentar as Doações?

Para revitalizar a campanha e alcançar a meta, a Gaviões da Fiel introduziu a iniciativa “Invasão Corinthiana nas Redes”. Com início programado para esta terça-feira, dia 28, às 19h10, a ação envolverá embaixadores e influenciadores do clube em uma série de eventos online. Por meio de lives semanais e divulgações constantes nas redes sociais, espera-se não apenas manter a relevância da campanha, mas também aumentar significativamente o número de doadores.

Publicidade

Quais Estruturas Estão Sendo Utilizadas na Campanha?

A campanha se desdobra em diversas frentes, utilizando ferramentas modernas de marketing digital para atingir um público mais amplo. As redes sociais desempenham um papel crucial na disseminação das informações, com posts diários e interações diretas com os usuários. Além disso, os embaixadores da torcida, personalidades conhecidas e respeitadas no meio, ajudam a amplificar a mensagem e a consolidar a confiança dos potenciais doadores.

Qual o Impacto Potencial da Campanha?

Se bem-sucedida, a campanha irá não apenas quitar a dívida monumental do estádio, mas também fortalecer a relação entre o clube e seus torcedores. O montante arrecadado será essencial para assegurar a estabilidade financeira do Corinthians, permitindo que o clube invista em outras áreas críticas, como o desenvolvimento de jogadores e melhorias nas instalações. O forte engajamento da torcida também pode representar uma demonstração de união e apoio ao clube, vital em momentos desafiadores.

Como a Comunidade Tem Reagido à Campanha?

A recepção da campanha em sua fase inicial foi positiva, com muitos torcedores demonstrando entusiasmo pela iniciativa. Entretanto, a desaceleração nas doações indica a necessidade de estratégias mais agressivas e inovadoras para manter o interesse. A comunidade corinthiana é conhecida por sua paixão e apoio incondicional, e alavancar essa característica pode ser crucial para atingir a meta. Ao integrar ações digitais e eventos tradicionais, a torcida organizada espera criar um ciclo contínuo e saudável de doações até 2025.