Valdivia é preso por denúncia de abuso sexual no Chile

Jorge Valdivia foi preso na manhã desta terça-feira, 22, no Chile, acusado de abuso sexual. A informação foi confirmada pelo Ministério Público daquele país. O ex-jogador do Palmeiras, do Colo Colo e da seleção chilena nega as acusações.

“Confirmamos que Jorge Valdivia será formalizado. Neste momento, ele está detido”, comunicou o MP.

Em comunicado distribuído à imprensa, Valdivia ‘negou veementemente ter agredido sexualmente qualquer pessoa’. O jogador afirmou ainda que manteve “uma relação consensual com uma mulher adulta” e vai colaborar com as investigações.

Nascido na Venezuela, Valdivia fez boa parte da sua carreira no Chile. Revelado pelas categorias de base do Colo Colo, se profissionalizou em 2002 e, em 2006, chamou a atenção do Palmeiras. Depois de jogar nos Emirados Árabes, voltou ao Verdão em 2010.

No início de outubro, na nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, na partida entre Chile e Brasil, em Santiago, o ex-jogador encontrou a delegação verde-amarela. O chileno foi treinado por Dorival Júnior no Palmeiras.

Valdivia foi campeão do Paulista (2008), da Copa do Brasil (2012 e 2015) e da Série B (2013). Na seleção chilena, estava na conquista da Copa América (2015).

