The Best: quais clubes mais vezes tiveram eleitos como melhor do mundo?

O ano de 2024 trouxe uma notícia expressiva no futebol mundial: o brasileiro Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. O anúncio, divulgado em 17 de Dezembro, apresentou o vencedor do cobiçado prêmio The Best da temporada 2023/2024, ressaltando tanto a habilidade técnica de Vini Jr. quanto sua crescente influência no cenário global do futebol.

O prêmio The Best tem um papel importante na história das distinções no futebol, iniciado em 2016 após a separação do Ballon D’Or, que era oferecido junto com a revista francesa France Football. Entre 1991 e 2009, era conhecido como “World Player of the Year”, evoluindo gradualmente até chegar ao formato atual.

História do Prêmio The Best

Celebrando anualmente os maiores talentos do futebol, o prêmio The Best tem um histórico impressionante que destaca alguns dos maiores ícones do esporte. Desde sua dissociação do Ballon D’Or em 2016, este prêmio permanece entre os mais desejados por jogadores da elite mundial.

Clubes renomados como Barcelona e Real Madrid têm grande destaque na premiação, cada um com oito vencedores. Além deles, Juventus, Inter de Milão e Milan são outros exemplos de clubes europeus influentes no futebol global.

Clubes Proeminentes na Produção de Melhores Jogadores

A lista de clubes que já tiveram jogadores premiados evidencia a dominância do futebol europeu, especialmente dos campeonatos espanhóis e italianos. Barcelona e Real Madrid lideram com oito vitórias cada, seguidos de Juventus, Milan e Inter de Milão que também possuem números expressivos. Fora do cenário europeu, Flamengo e Inter Miami têm reconhecimento com um premiado cada, o que demonstra a presença de talentos em várias ligas ao redor do mundo.

Retrospectiva dos Vencedores do Prêmio

1991 – Lothar Matthäus (Alemanha) – Inter de Milão

1994 – Romário (Brasil) – Barcelona/Flamengo

1996 a 1997 – Ronaldo (Brasil) – PSV/Barcelona/Inter de Milão

2002 – Ronaldo (Brasil) – Inter de Milão/Real Madrid

2007 – Kaká (Brasil) – Milan

2016 e 2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal) – Real Madrid

2018 – Luka Modrić (Croácia) – Real Madrid

2019 – Lionel Messi (Argentina) – Barcelona

2020 e 2021 – Robert Lewandowski (Polônia) – Bayern de Munique

2024 – Vini Jr. (Brasil) – Real Madrid

Significado da Conquista de Vini Jr. para o Futebol Brasileiro

A vitória de Vini Jr. em 2024 reafirma a contínua tradição de excelência dos jogadores brasileiros no cenário internacional. Depois de ícones como Romário, Ronaldo e Kaká, Vini Jr. une-se à ilustre lista de brasileiros que atingiram o auge no futebol mundial. Este reconhecimento celebra suas habilidades excepcionais e inspira futuras gerações de jogadores no Brasil.

A visibilidade e prestígio desta conquista ampliam as perspectivas na carreira de Vini Jr., que se consolida como um dos principais representantes do futebol moderno. Seu sucesso é um emocionante capítulo para o futebol brasileiro na arena mundial, cativando torcedores e críticos.