Sport avança para modernizar Ilha do Retiro

O Sport Club do Recife está prestes a sofrer uma grande transformação com o projeto de revitalização da Ilha do Retiro. O objetivo principal desta reforma é o retrofit, que busca atualizar e modernizar a infraestrutura do estádio preservando sua estrutura original e respeitando sua rica história. Esta mudança não representa apenas um avanço para o clube, mas também uma oportunidade de expandir suas capacidades e melhorar suas instalações.

Com a audiência pública agendada para 13 de novembro, em Recife, o projeto avança para a fase de avaliação de viabilidade. Um dos destaques da reforma é o aumento da capacidade do estádio, de 26 mil para mais de 35 mil lugares, incluindo novas cadeiras e mais de 200 camarotes. O estádio se tornará assim um centro multifuncional, projetado para acolher eventos esportivos e também atividades culturais e de lazer.

Quais São as Principais Inovações do Projeto?

O projeto, já submetido à Prefeitura do Recife, inclui várias melhorias significativas. A construção de um prédio empresarial de 35 andares é um dos destaques, oferecendo salas comerciais de 31m² a 560m², cujo aluguel ajudará a financiar a modernização do estádio.

Além disso, o masterplan, criado pelo escritório JCL Arquitetos, propõe um espaço multiuso que abrange opções de gastronomia, comércio e cultura, junto com novos estacionamentos que aumentarão para quase 3 mil vagas. Isso proporcionará um novo local de turismo e entretenimento em Recife, além de beneficiar diretamente o clube.

Impactos do Projeto na Comunidade Local

O projeto promete melhorias significativas na área em torno do estádio. Uma delas é a doação de uma área de 3.620,56 m² à cidade para melhorar o trânsito e a mobilidade no entorno da Ilha do Retiro. Há também um compromisso com a preservação ambiental, com a conservação de cerca de 70% da vegetação existente e a manutenção do centenário sapotizeiro do local.

Ademais, será construído um novo ginásio multiuso com capacidade para 4 mil pessoas, facilitando a realização de competições esportivas, eventos corporativos e convenções. Para isso, quadras, piscinas e áreas sociais serão realocadas e renovadas em áreas adjacentes, respeitando o patrimônio histórico da sede do clube.

O Futuro Promissor da Ilha do Retiro

O presidente do Sport Club, Yuri Romão, está confiante no projeto. Ele destacou que as tratativas com a prefeitura foram positivas e cumpriram todos os requisitos legais e administrativos. Para os torcedores do Sport, a nova Ilha do Retiro simbolizará não apenas modernização, mas também o renascimento da tradição esportiva.

Com a conclusão das obras, há a expectativa de que Recife se torne um importante centro de turismo e entretenimento, com infraestrutura adequada para diversos eventos, além de um estádio moderno para sediar grandes partidas. Assim, a nova Ilha do Retiro servirá não só ao clube, mas também trará benefícios para a comunidade local e visitantes, fortalecendo seu papel no contexto esportivo e cultural de Pernambuco.