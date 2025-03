Seis anos depois, Santos pode voltar a ter o artilheiro do Paulistão

O Santos Futebol Clube é conhecido por sua rica história no futebol brasileiro, especialmente no Campeonato Paulista. Ao longo dos anos, o clube se destacou por ter jogadores que marcaram época como artilheiros da competição. Em 2025, o atacante Guilherme desponta como um dos principais candidatos a conquistar o título de artilheiro do Paulistão, já tendo balançado as redes em dez ocasiões.

Guilherme tem sido uma peça-chave para o Santos nesta temporada, contribuindo significativamente para o desempenho do time no campeonato. Ele marcou gols importantes contra equipes como Mirassol, Ponte Preta, Palmeiras, São Bernardo, São Paulo, Corinthians, Água Santa e Noroeste. Este desempenho coloca o Santos novamente na disputa pelo título de artilheiro, algo que não acontece desde 2019, quando Jean Mota foi o goleador com sete gols.

Guilherme, do Santos, chegou aos dez gols na atual temporada – Raul Baretta/Santos FC

Qual é a importância dos artilheiros para o Santos?

Os artilheiros desempenham um papel crucial na história do Santos, não apenas por suas conquistas individuais, mas também por impulsionarem o time a alcançar títulos. O clube já teve 24 artilheiros no Campeonato Paulista, um recorde que demonstra a força ofensiva tradicional do time. Este número coloca o Santos à frente de outros clubes paulistas, como o Corinthians, que teve 21 artilheiros ao longo da história.

Um dos momentos mais icônicos do Santos no Paulistão foi em 1958, quando Pelé, aos 17 anos, marcou impressionantes 58 gols em uma única edição. Este feito não só consolidou Pelé como um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas também elevó o status do Santos no cenário do futebol brasileiro e mundial.

Quem foram os últimos artilheiros do Campeonato Paulista?

Nos últimos anos, o Campeonato Paulista viu uma variedade de jogadores se destacarem como artilheiros. Em 2024, Flaco López, do Palmeiras, foi o goleador com 10 gols. Antes dele, Roger Guedes, do Corinthians, liderou a artilharia em 2023 com 8 gols. Outros nomes notáveis incluem Ronaldo, da Inter de Limeira, em 2022, e Bruno Mezenga, da Ferroviária, em 2021, ambos com 9 gols.

O Santos, por sua vez, teve seu último artilheiro em 2019, com Jean Mota. Antes dele, Ricardo Oliveira, em 2015, e Neymar, em 2012, também conquistaram o título de artilheiros, com 11 e 20 gols, respectivamente. Estes jogadores não apenas marcaram gols, mas também deixaram um legado duradouro no clube e no campeonato.

O que esperar do Santos no futuro do Paulistão?

Com a tradição de formar grandes artilheiros, o Santos continua a ser uma força a ser reconhecida no Campeonato Paulista. A presença de jogadores como Guilherme sugere que o clube está bem posicionado para continuar sua tradição de sucesso. Além disso, a capacidade do Santos de revelar talentos jovens e promissores é um indicativo de que o clube poderá manter sua competitividade nas próximas edições do Paulistão.

O futuro do Santos no Campeonato Paulista parece promissor, com a expectativa de que novos talentos surjam e continuem a tradição de artilheiros que tanto caracteriza o clube. Com uma base sólida e um histórico de sucesso, o Santos está bem preparado para enfrentar os desafios futuros e, possivelmente, adicionar mais nomes à sua lista de artilheiros do Paulistão.

