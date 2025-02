Santos x Botafogo SP: horário, escalações e onde assistir a reestreia de Neymar

A partida entre Santos e Botafogo-SP, válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2024, promete ser um dos destaques da competição. Com a estreia de Neymar, um dos mais consagrados jogadores do futebol brasileiro, o jogo atrai as atenções e entusiasma os torcedores do Santos. O encontro ocorrerá na emblemática Vila Belmiro, na cidade de Santos, e representa uma oportunidade significativa para o Peixe embalar no campeonato após um início promissor.

Por outro lado, o Botafogo-SP chega à partida buscando reverter um momento desfavorável no Paulistão. Sem vitórias até agora, a Pantera está sob pressão e necessita ajustar-se para tentar sair das últimas posições da tabela. O confronto, portanto, carrega um peso estratégico para ambas as equipes, não só pela presença de Neymar, mas também pelo impacto que uma possível vitória, ou derrota, pode ter na sequência do torneio.

A Trajetória no Campeonato Paulista

Até o momento, a participação do Santos no Campeonato Paulista tem sido marcada por atuações instáveis, mas esperanças renovadas com a chegada de Neymar. O jogador, que retorna à Vila Belmiro em grande estilo, é visto como uma figura crucial para alavancar a equipe em busca de melhores resultados. A vitória recente sobre o San-São deu ao time um impulso necessário para encarar esta nova fase com confiança.

O Botafogo-SP, por outro lado, enfrenta dificuldades para encontrar sua melhor forma na competição. Com um histórico de três derrotas e três empates nas primeiras seis rodadas, a equipe comandada por Márcio Zanardi precisa urgentemente de uma estratégia eficaz para reverter essa situação. A ausência de vitórias coloca o time sob uma pressão crescente, exigindo mudanças táticas e talvez ajustes na escalação.

Quem são os Desfalques do Confronto?

O Santos enfrenta alguns desfalques importantes para esta rodada. Pedro Caixinha, treinador que passou por uma cirurgia oftalmológica, não poderá estar presente à beira do campo. Além disso, o zagueiro Zé Ivaldo cumpre suspensão automática. Outros jogadores importantes, como Willian Bigode e Lucas Braga, estão indisponíveis por questões físicas. Apesar disso, a expectativa em torno de Neymar pode compensar essas ausências, mesmo que ele não comece jogando.

O Botafogo-SP também terá que lidar com ausências de peso. Sabit Abdulai está suspenso, enquanto Victor Souza e Gustavo Bochecha estão lesionados. Essas baixas obrigam o técnico a reavaliar a formação inicial e buscar alternativas que possam surpreender o adversário na partida.

Onde Assistir?

A estreia de Neymar é o grande atrativo desta rodada do Paulistão, e os torcedores não querem perder esse momento. O jogo será transmitido ao vivo por diversas plataformas, entre elas TNT, Max, e CazéTV no YouTube. Outras opções incluem PlayPlus, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV, oferecendo múltiplas formas de acompanhar este evento imperdível para os apaixonados por futebol.

Com a Vila Belmiro preparada para receber um grande público e a presença de craques em campo, a partida entre Santos e Botafogo-SP promete ser um espetáculo à parte. A combinação de um Santos em busca de ascensão com a necessidade desesperada do Botafogo por vitórias cria um cenário de tensão e expectativa, fazendo deste confronto algo aguardado ansiosamente pelos fãs do esporte.

