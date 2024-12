Santos anuncia a contratação de Pedro Caixinha

O Santos oficializou a contratação de Pedro Caixinha como técnico, nesta segunda-feira, 23. O clube também anunciou a chegada de Pedro Martins para o cargo de CEO do clube em 2025, ano que marca o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Pedro Caixinha, técnico português de 54 anos, assume o comando do Peixe após a saída de Fábio Carille, que deixou o cargo logo após conquistar o título da Série B. Livre no mercado desde outubro, quando encerrou um ciclo de duas temporadas no Red Bull Bragantino, o treinador atraiu interesse de grandes clubes como Grêmio e Atlético Mineiro.

Ao longo de sua carreira, Caixinha passou por países como Escócia, Portugal e México. Em terras mexicanas, pelo Santos Laguna, teve o trabalho de maior destaque, onde venceu a Liga MX clausura, a Taça Mexicana apertura e o torneio Campeon dos Campeones.

Já Pedro Martins, novo CEO, teve um ano de destaque no Botafogo, onde assumiu como diretor de futebol em julho. Em poucos meses, foi peça-chave nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores pelo clube carioca.