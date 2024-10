Santa Cruz enfrenta 200 dias sem partidas oficiais

O Santa Cruz completa 222 dias sem partidas oficiais desde sua eliminação contra o Sport na Copa do Nordeste. Durante esse período, o clube passa por um processo de reestruturação e planejamento voltado para o futuro, com ações estratégicas para enfrentar dificuldades financeiras e anunciar mudanças significativas em sua gestão.

A temporada encerrada antecipadamente levou o Santa Cruz a adotar medidas de contenção de custos, incluindo a dissolução parcial do elenco. Jogadores como Claudinei, João Pedro, Paulo César e Thiaguinho foram devolvidos a seus clubes, enquanto outros foram emprestados para aliviar a folha de pagamento. A parceria com o Retrô tem sido crucial nesse sentido.

Transformação para SAF e Seus Impactos no Clube

A transformação do Santa Cruz em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é um tema central nas discussões internas do clube. O presidente, Bruno Rodrigues, planeja concluir a proposta de SAF até 2024 para atrair investidores e melhorar a estrutura administrativa, buscando estabilizar financeiramente o clube e aumentar sua competitividade no médio prazo.

Uma parceria com uma empresa de gestão já foi firmada para facilitar a transição para SAF, marcando um passo importante na modernização da administração e na garantia de recursos para melhorias na infraestrutura e no desempenho esportivo.

Atividades do Estádio do Arruda Durante o Período de Hiato

Apesar da ausência de jogos oficiais, o estádio do Arruda permanece ativo. Embora rejeitado para um amistoso da seleção feminina, o estádio foi utilizado para treinos da equipe de Marta, garantindo alguma movimentação durante o período de inatividade. Além disso, reformas nas instalações estão planejadas para manter o estádio em boas condições e preparado para futuros eventos.

Planejamento do Santa Cruz para 2025

Com 2024 quase ao fim, o Santa Cruz já foca na preparação para 2025. Até agora, sete jogadores foram contratados, incluindo o goleiro Moisés e os atacantes Thiaguinho e João Pedro. Harlei Menezes foi nomeado executivo de futebol, liderando a nova equipe administrativa e operacional do clube.

Os treinos recomeçarão no início de novembro, dando início à pré-temporada, que promete introduzir novos desafios e oportunidades ao clube tricolor no ano seguinte.

Perspectivas para o Futuro do Santa Cruz

O Santa Cruz trabalha em um processo de revitalização abrangente, da implementação da SAF às melhorias no Arruda. Com um plano estratégico bem traçado, o clube busca sua revitalização competitiva, honrando sua tradição e história no futebol brasileiro enquanto redesenha seu caminho para o futuro.