Maiores salários do Corinthians em 2025: Quem está no topo da lista?

Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, passou por uma significativa recuperação em 2024. Com mudanças estratégicas na comissão técnica e reforços no elenco, o clube paulista almeja um 2025 de conquistas. A equipe está preparada para competir em torneios importantes, como o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Um dos destaques do time é o atacante holandês Memphis Depay, que se tornou uma peça central na estratégia do clube. Com um contrato até junho de 2026, Depay é atualmente o jogador mais bem pago do Brasil. Este artigo explora os salários dos jogadores do Corinthians em 2025, destacando a importância desses investimentos para o sucesso do time.

Quais são os salários dos jogadores do Corinthians em 2025?

Os salários dos jogadores do Corinthians em 2025 refletem a estratégia do clube de investir em talentos de alto nível para garantir um desempenho competitivo. O custo mensal do elenco é estimado em cerca de R$ 23 milhões, um valor semelhante ao de 2024. Este montante cobre salários, impostos, comissões e bonificações por desempenho.

O maior salário do elenco pertence a Memphis Depay, que recebe aproximadamente R$ 3,5 milhões mensais. Outros jogadores também possuem salários significativos, como Igor Coronado e Yuri Alberto, que recebem R$ 2,2 milhões e R$ 1,7 milhão mensais, respectivamente.

Tabela dos salários dos jogadores do Corinthians em 2025

Abaixo está a lista de alguns jogadores do Corinthians classificados por salário, posição e duração de contrato:

Nº JOGADOR POSIÇÃO IDADE SALÁRIO CONTRATO ATÉ 32 Matheus Donelli Goleiro 22 R$ 110 mil Dezembro / 2025 1 Hugo Souza Goleiro 25 não revelado Dezembro / 2028 6 Diego Palacios Lateral-esquerdo 25 R$ 290 mil Dezembro / 2027 46 Hugo Lateral-esquerdo 27 R$ 75 mil Dezembro / 2026 21 Matheus Bidu Lateral-esquerdo 25 R$ 140 mil Dezembro / 2025 2 Matheuzinho Lateral-direito 24 R$ 250 mil Dezembro / 2028 3 Félix Torres Zagueiro 27 R$1 milhão Dezembro / 2027 13 Gustavo Henrique Zagueiro 31 R$800 mil Dezembro / 2025 5 André Ramalho Zagueiro 32 R$ 850 mil Dezembro / 2026 9 Yuri Alberto Atacante 23 R$1,7 milhão Dezembro / 2027 94 Memphis Depay Atacante 30 R$ 3.5 milhões Junho / 2026

*Fontes: Salary Sports (especializado em remuneração de jogadores no futebol mundial), R7 e Capology.

Como os salários impactam a estratégia do Corinthians?

Os salários dos jogadores são um componente crucial na estratégia do Corinthians para 2025. Investir em jogadores de alto nível é visto como uma forma de garantir competitividade e aumentar as chances de conquistar títulos. No entanto, o clube precisa equilibrar esses investimentos com a sustentabilidade financeira a longo prazo.

O Corinthians busca manter um elenco forte e competitivo, mas também está atento à necessidade de controlar os custos. A gestão eficiente dos salários e das contratações é fundamental para garantir que o clube continue a crescer e a competir em alto nível.

Quais são os desafios financeiros do Corinthians em 2025?

Embora o Corinthians tenha um elenco talentoso e bem remunerado, o clube enfrenta desafios financeiros significativos. A gestão dos altos salários e a necessidade de manter a competitividade exigem um planejamento financeiro cuidadoso. O clube precisa equilibrar os investimentos em jogadores com a geração de receitas por meio de patrocínios, bilheteria e direitos de transmissão.

O sucesso do Corinthians em 2025 dependerá não apenas do desempenho em campo, mas também da capacidade de gerenciar seus recursos financeiros de forma eficaz. O clube está comprometido em garantir que suas operações sejam sustentáveis, enquanto busca alcançar seus objetivos esportivos.

