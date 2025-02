Ronaldo elege o pior companheiro: ‘Roubava 10 bolas e entregava nove’

A tabelinha entre Romário e Ronaldo continua afiada mesmo fora dos campos. Em entrevista ao canal Romário TV, no programa De Cara com o Cara, Ronaldo Fenômeno foi perguntado sobre os piores companheiros que já teve na carreira em clubes e na seleção brasileira.

Publicidade

Ronaldo começou respondendo pelo melhor jogador que teve ao lado em clube. A resposta foi o craque francês Zinedine Zidane, algoz brasileiro nas Copas de 1998 e de 2006, mas companheiro de Ronaldo no galático Real Madrid.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RomárioTV (@romariotv_oficial)

Já o pior jogador, Ronaldo titubeou um pouco, mas ainda respondeu:

“Cara, tem muito [jogador ruim]. Teve um no Real Madrid que era piada. O Gravesen, um meio-campo, dinamarquês. Era um cara até legal pra caramba, gente boa. Pouco tempo atrás, ele ganhou um torneio de pôquer de 50 milhões de dólares, alguma coisa assim. Mas no futebol, ele era muito ruim. Ele marcava, dava porrada pra cacete”, disse Ronaldo.

Publicidade

O assunto então virou-se para a seleção brasileira, mas, desta vez, o Fenômeno foi mais direto:

“O Amaral era doído com a bola, mas corria. Roubava dez bolas, entregava nove”, completou o ex-jogador que, ao lado de Amaral,ficou com o bronze olímpico em Atlanta 1996.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre da Silva Mariano (@amaralzinho5)

O papo bem-humorado dos dois craques do futebol nacional vai ao nesta sexta-feira, 14, a partir das 20h30, no Canal do Romário, no YouTube.