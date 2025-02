Rival do Palmeiras, Mascherano diz que grupo do Mundial não assusta tanto

Javier Mascherano, atual treinador do Inter Miami, analisou a chave da equipe americana no Mundial de Clubes de 2025, que inclui Porto, de Portugal, Al-Ahly, do Egito, e Palmeiras. De acordo com o ex-jogador argentino, o grupo A não assusta tanto quanto outros.

“Claramente é um Mundial de Clubes, um torneio em que e você vai enfrentar os melhores times do mundo. Ficamos em um grupo que talvez por nomes não dê tanto susto quanto outros, mas por rendimento é um grupo duro. Vi o Al Ahly na disputa do Intercontinental e o que fez não apenas na semi com o Pachuca, mas na outra partida”, iniciou Mascherano em entrevista à Fifa.

“De Porto e Palmeiras temos um conhecimento muito maior, por poder vê-los com mais frequência, mas com a expectativa de chegar em boa forma nessa competição. É um desafio enorme para nós, ainda mais para o Inter Miami que tem tão pouco tempo de vida”, completou.

O atacante Luís Suárez também concedeu entrevista à entidade que organiza o torneio e pregou respeito a todos os rivais. “Jogar um Mundial de Clubes sempre é lindo e difícil ao mesmo tempo, porque todos os rivais são complicados, neste caso em que é um Mundial diferente, com muitos clubes de alto nível, vai ser muito difícil. Agora temos que estudar (os adversários) e tentar fazer tudo da melhor maneira num torneio que nos dá muita esperança.”

Representante do país sede na competição nos Estados Unidos junto do Seattle Sounders, o Inter Miami, time de Lionel Messi, Luís Suárez, Sergio Busquets e outras estrelas, estava no pote 4, mas deu a “sorte” de escapar de gigantes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e PSG que estavam no pote 1 (assim como o Palmeiras).

No Mundial de Clubes, o Inter Miami estreia contra o Al-Ahly, depois pega o Porto e encerra a fase de grupos contra o Palmeiras, em 23 de junho, sempre jogando em sua casa. O Mundial será realizado entre 15 de junho e 13 de julho.

Confira os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A: Palmeiras; Porto-POR; Al Ahly-EGI; Inter Miami-EUA

Grupo B: PSG; Atlético de Madri; Botafogo; Seattle Sounders-EUA

Grupo C: Bayern de Munique; Auckland City-AUS; Boca Juniors; Benfica

Grupo D: Flamengo; Espérance de Tunis-TUN; Chelsea; León-MEX

Grupo E: River Plate; Urawa Red Diamonds-JAP; Monterrey-MEX; Inter de Milão

Grupo F: Fluminense; Borussia Dortmund; Ulsan HD-COR; Mamelodi Sundowns-AFS

Grupo G: Manchester City; Wydad-MAR; Al Ain-EAU; Juventus

Grupo H: Real Madrid; Al Hilal-SAU; Pachuca-MEX; Salzburg-AUT