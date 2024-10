Renato Gaúcho diz que vai “ouvir a torcida” para decidir sobre 2025

O Grêmio conseguiu uma virada importante ao vencer o Atlético-GO por 3 a 1 na Arena, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe saiu atrás no marcador, mas com determinação, virou o jogo diante de mais de 30 mil torcedores presentes. Esta vitória foi um alívio crucial, afastando o time gaúcho da zona de rebaixamento.

Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, deu mais valor ao resultado do que ao desempenho da equipe em campo. Antes do jogo, ouviu algumas vaias quando seu nome foi anunciado, mas ele compreendeu a emoção dos torcedores, que sempre desejam vitórias.

“Coisa normal no futebol (as vaias). Quando os resultados não aparecem, é normal que o torcedor se manifeste contra o treinador, contra alguns jogadores. Estou vacinado quanto a isso. O torcedor é movido a paixão e a gente precisa entender quando está chateado, mas volto a repetir que foi um ano atípico. Não preciso falar pra vocês todas as provas de amor que já dei a esse clube. Lógico que não sou um deus, um mágico. Eu sou humano, vou errar e vou acertar. Se vou continuar aqui, não depender só do Renato, mas preciso ouvir também o torcedor. A opinião da torcida vai ser fundamental para as minhas decisões. Desde que o Grêmio também queira. Vocês nunca vão ouvir de mim que quero ir embora do Grêmio“

Situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro

Com o triunfo sobre o Atlético-GO, o Grêmio agora soma 38 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. Isso lhe garante uma maior distância da zona de rebaixamento. O próximo desafio será contra o Fluminense, no Maracanã, às 21h, em um embate direto e importante para ambos os tricolores.

Futuro de Renato Portaluppi no Comando do Grêmio

Na coletiva pós-jogo, a continuidade de Renato Portaluppi como técnico em 2025 foi tema central. Ele destacou que seu foco atual é somar pontos no Brasileirão, e que só discutirá seu futuro com a direção após o término do campeonato. Renato enfatizou seu vínculo com o clube, mas deixou claro que a decisão também depende da torcida e da direção.

Relação entre Renato Portaluppi e a Torcida do Grêmio

Renato reiterou seu compromisso com o Grêmio e o desejo de continuar no clube, frisando que a opinião dos torcedores é essencial nas decisões sobre seu futuro. Ele reconhece a importância do apoio dos fãs e entende suas frustrações ao longo da temporada.

Desafios Futuros do Grêmio no Campeonato Brasileiro

Com a virada sobre o Atlético-GO, o Grêmio encara importantes desafios nas próximas rodadas. A meta agora é assegurar uma posição estável na tabela e almejar objetivos mais elevados na competição. O próximo duelo com o Fluminense será um teste crucial nessa reta decisiva do campeonato.