Quanto o Cruzeiro já gastou em reforços na janela?

O Cruzeiro se destacou na janela de transferências de 2024, buscando fortemente reforçar seu elenco para a temporada seguinte. Até agora, a equipe mineira contratou oito novos jogadores e está prestes a anunciar mais um reforço. Neste artigo, analisamos os custos envolvidos nas novas aquisições do Cruzeiro.

A primeira contratação foi Christian, vindo do Athletico-PR. O Cruzeiro investiu 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões na época) no volante, que ficará no time até o fim de 2027. Esse alvo era desejado pelo clube mineiro antes mesmo da SAF ser vendida por Ronaldo Fenômeno a Pedro Lourenço.

Novos Jogadores sem Custo Inicial

Rodriguinho, de 21 anos, foi adquirido do América sem custo direto. Da mesma forma, a transferência de Dudu não envolveu altos gastos, já que o atleta estava sem contrato após negociações com o Palmeiras. O atacante congolês Yannick Bolasie chegou ao clube após deixar o Criciúma, também sem despesas iniciais.

Uma adição significativa ao elenco foi Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol. O atacante chegou ao Cruzeiro sem custo de transferência após encerrar seu contrato com o Flamengo. O meia Eduardo, ex-Botafogo, também foi incorporado ao plantel sem custos de aquisição.

Reforços por Empréstimo

O Cruzeiro também conseguiu empréstimos de Fagner, lateral-direito do Corinthians, e Marquinhos, atacante do Arsenal. Para Fagner, o Cruzeiro assumiu o pagamento de metade do salário.

Investimentos Mais Significativos

O zagueiro Fabrício Bruno está próximo de ser anunciado oficialmente, após negociações com o Flamengo. O valor da transferência foi de 7 milhões de euros, equivalente a R$ 43,7 milhões, e ele se juntará ao time durante a pré-temporada nos Estados Unidos.

Incluindo todas essas movimentações, os principais gastos diretos foram com Christian e Fabrício Bruno, totalizando R$ 61,7 milhões. Outras negociações envolveram pagamentos de luvas e comissões a empresários, que não foram divulgadas, mostrando a complexidade do mercado de transferências.