Quanto custa a bandeirinha quebrada por Léo Pereira, do Flamengo?

No domingo, 3, o histórico Maracanã foi palco de um incidente curioso durante a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG. Em uma reviravolta inesperada, o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, tornou-se o centro das atenções ao atingir a bandeirinha do assistente Bruno Pires com um chute acidental, resultando na quebra do equipamento.

O que poderia ser apenas uma nota de rodapé em meio à disputa tornou-se uma sensação nas redes sociais, graças à reação bem-humorada de Bruno Pires, que fez questão de brincar com a situação, sugerindo que poderia se tornar um meme. A boa-disposição do assistente fez com que o incidente ganhasse uma dimensão além das quatro linhas, chamando a atenção para o inusitado custo das bandeirinhas de arbitragem.

E o Léo Pereira que acertou o instrumento de trabalho do bandeirinha. Kkkkkkkkkkk

Custo das bandeirinhas eletrônicas

As bandeirinhas utilizadas possuem tecnologia avançada e são importadas da França, justificando seu custo elevado. Normalmente vendidas pela Signal Bip em pares por 579,80 euros – cerca de R$ 3,5 mil – naquele dia especial da final, uma promoção abaixou o preço para 386 euros, aproximadamente R$ 2,4 mil, destacando o quão peculiar foi o acontecido.

Reflexões sobre o Impacto do Incidente

O incidente também gerou debates sobre a qualidade e a conservação dos equipamentos esportivos. O modo positivo como a situação foi tratada não somente cativou o público, mas também evidenciou a camaradagem e o espírito esportivo que permeiam o futebol, celebrando uma interação saudável entre todos os participantes do jogo.