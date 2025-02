Quais os estádios brasileiros que usam grama sintética?

Recentemente, um debate tem ganhado força entre os apaixonados por futebol no Brasil: o uso de gramados sintéticos nos estádios. Vários jogadores renomados, como Neymar e Gabigol, expressaram suas preocupações em relação a este tema. Enquanto a tendência global privilegia superfícies naturais, o Brasil vê emergir esta opção sintética em algumas de suas principais arenas. Os argumentos a favor e contra estão sendo discutidos intensamente no cenário esportivo.

Publicidade

A Liga Brasileira conta atualmente com alguns estádios que utilizam gramados sintéticos, entre eles o Allianz Parque e o Nilton Santos. A escolha por esses gramados muitas vezes é motivada por questões econômicas e pela necessidade de permitir o uso dos estádios para eventos variados. No entanto, a preferência por gramados sintéticos versus naturais tem implicações que vão além da simples questão de praticidade e lucro.

Matheus Lima | Vasco

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Por que o gramado sintético gera controvérsias?

A principal preocupação com gramados sintéticos está relacionada à saúde dos jogadores. Estudos apontam que superfícies artificiais podem aumentar o risco de lesões, devido à diferença na absorção de impacto e ao calor excessivo que essas superfícies podem gerar. A engenheira agrônoma Maristela Kuhn destaca que, em condições de sol pleno, o gramado artificial pode ser até 30 graus mais quente que o natural, atingindo temperaturas capazes de causar desconforto e até queimaduras nos atletas.

No entanto, para alguns clubes, esses gramados representam uma vantagem na operação e manutenção dos estádios. Ao contrário dos gramados naturais, que requerem cuidados contínuos e são sensíveis às mudanças climáticas, os campos artificiais oferecem maior durabilidade e menores custos de operação, tornando-se atraentes para locais que também abrigam shows e outros eventos.

Quais estádios no Brasil utilizam o gramado sintético?

Atualmente, os estádios Allianz Parque em São Paulo e Nilton Santos no Rio de Janeiro estão na linha de frente da implementação de gramados sintéticos. Outro exemplo é a Ligga Arena, do Athletico-PR, famosa pelo seu teto retrátil, que adota o gramado artificial como uma alternativa para minimizar os efeitos da falta de luz natural no campo.

Publicidade

Além disso, o Pacaembu e a Arena Barueri são exemplos de espaços que também optaram por essa tecnologia, principalmente para diversificar suas receitas com eventos não-esportivos. Essa decisão vem, muitas vezes, como uma alternativa econômica para maximizar o uso dos estádios ao longo do ano.

Como as condições climáticas afetam o uso de gramados sintéticos?

A escolha entre gramados naturais e sintéticos também é influenciada pelas condições climáticas. No início de 2025, o Brasil enfrenta uma onda de calor que impacta diversos setores. Segundo especialistas, os gramados naturais podem ser mais resilientes ao calor, desde que sejam adequadamente cuidados. A irrigação eficaz é crucial para garantir que os gramados naturais permaneçam utilizáveis, enquanto os sintéticos apresentam desafios adicionais relacionados ao calor excessivo.

Esses fenômenos climáticos reforçam a discussão sobre a melhor superfície para os estádios brasileiros. A preservação da saúde dos atletas e a adequação ao clima local são fatores determinantes. Entre prós e contras, o debate sobre a natureza do campo de jogo segue sem uma resolução clara, com cada lado apresentando argumentos sólidos.

Conclusões sobre o caminho a seguir na superfície dos campos

O uso de gramados sintéticos nos estádios brasileiros se traduz em um conjunto complexo de considerações que vão além do simples custo-benefício. A saúde e a performance dos jogadores, o uso multifuncional dos estádios e o impacto das condições climáticas emergem como elementos-chave nessa equação. O caminho que o futebol brasileiro tomará ainda está em aberto, e a decisão deverá equilibrar as demandas do esporte com a realidade econômica e climática do país.