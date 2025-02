Paraná Clube sofre novo rebaixamento no Campeonato Paranaense

O Paraná Clube amargou seu terceiro rebaixamento no Campeonato Paranaense, após ser derrotado pelo Cianorte por 2 a 0 na última quarta-feira, 12, no Estádio Albino Turbay. Com uma rodada de antecedência, o tradicional clube de Curitiba não conseguiu evitar a queda para a segunda divisão estadual.

Antes da partida, a vitória do São Joseense sobre o Rio Branco pressionou o Paraná Clube a buscar pontos contra o Cianorte para manter viva a esperança de permanência.

Com apenas sete pontos em dez jogos, o Paraná Clube, dirigido pelo ex-jogador Tcheco, ocupa a lanterna da competição e não tem mais chances de escapar do rebaixamento. Este é o terceiro descenso do clube no estadual, repetindo os rebaixamentos de 2012 e 2022.

O zagueiro Diego Ivo assumiu a responsabilidade pelo resultado: “Temos que assumir a responsabilidade. Pedir desculpas é muito fácil. Fomos incompetentes.” O atacante Leandro Pereira também expressou sua decepção: “Para mim é muito difícil, em 18 anos de futebol é o meu primeiro rebaixamento, justo com um clube dessa grandeza.”

O Paraná Clube encerra sua participação no campeonato enfrentando o Coritiba no próximo sábado, às 16h, na Vila Capanema. A partida servirá apenas para cumprir tabela, já que o rebaixamento está confirmado.