Os melhores jogadores com Passe Direto+ no EA FC

No universo dos jogos de futebol, a busca por realismo e autenticidade é constante. Com o lançamento do EA FC 25, a EA Sports introduziu um sistema inovador de estilos de jogo, conhecido como “playstyles plus”. Este sistema visa proporcionar uma experiência mais autêntica, onde cada jogador possui habilidades únicas que impactam diretamente a jogabilidade.

Publicidade

Os estilos de jogo oferecem capacidades que não apenas são visíveis, mas também palpáveis durante as partidas. Eles elevam as habilidades distintivas dos jogadores a um novo patamar, oferecendo efeitos aprimorados em comparação aos estilos de jogo comuns. Neste contexto, o Passe Direto se destaca como um dos estilos mais influentes, permitindo que os passes sejam realizados com maior velocidade e precisão.

Glyn KIRK / AFP

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O que é o estilo de jogo Passe Direto?

O Passe Direto é um estilo de jogo que transforma a maneira como os passes são realizados no campo. Ele permite que os passes viajem mais rapidamente, sem comprometer o domínio da bola pelo jogador que a recebe. Esta habilidade é crucial para equipes que buscam um jogo mais dinâmico e eficiente, facilitando a transição rápida entre defesa e ataque.

Quem são os melhores jogadores com o Passe Direto no EA FC 25?

Entre os jogadores que se destacam pelo uso do Passe Direto, alguns nomes são referência no EA FC 25. Estes atletas não apenas possuem alta habilidade técnica, mas também são capazes de transformar o ritmo de uma partida com suas jogadas precisas.

Kevin de Bruyne – Aos 33 anos, o meio-campista do Manchester City mantém um overall de 90, com potencial para continuar no mesmo nível. Seu valor de mercado é estimado em 63,5 milhões de euros, e ele é conhecido por sua visão de jogo e precisão nos passes.

– Aos 33 anos, o meio-campista do mantém um overall de 90, com potencial para continuar no mesmo nível. Seu valor de mercado é estimado em 63,5 milhões de euros, e ele é conhecido por sua visão de jogo e precisão nos passes. Martin Ødegaard – Com 25 anos, o jogador do Arsenal possui um overall de 89 e potencial de 90. Avaliado em 108,5 milhões de euros, Ødegaard é um maestro no meio-campo, capaz de ditar o ritmo do jogo com seus passes rápidos e precisos.

– Com 25 anos, o jogador do possui um overall de 89 e potencial de 90. Avaliado em 108,5 milhões de euros, Ødegaard é um maestro no meio-campo, capaz de ditar o ritmo do jogo com seus passes rápidos e precisos. Florian Wirtz – Este jovem talento do Bayer 04 Leverkusen , com apenas 21 anos, já alcançou um overall de 88 e tem um potencial de 92. Seu valor de mercado é de 143,5 milhões de euros, e ele se destaca tanto como meia-atacante quanto como atacante.

– Este jovem talento do , com apenas 21 anos, já alcançou um overall de 88 e tem um potencial de 92. Seu valor de mercado é de 143,5 milhões de euros, e ele se destaca tanto como meia-atacante quanto como atacante. Pedri – O prodígio do Barcelona , também com 21 anos, possui um overall de 86 e potencial de 90. Avaliado em 98,5 milhões de euros, Pedri é versátil, atuando como meio-campista e volante, e é conhecido por sua habilidade em distribuir a bola com precisão.

– O prodígio do , também com 21 anos, possui um overall de 86 e potencial de 90. Avaliado em 98,5 milhões de euros, Pedri é versátil, atuando como meio-campista e volante, e é conhecido por sua habilidade em distribuir a bola com precisão. Hakan Çalhanoğlu – Aos 30 anos, o jogador da Inter mantém um overall de 86. Com um valor de mercado de 57 milhões de euros, Çalhanoğlu é um meio-campista e volante que se destaca por sua capacidade de criar jogadas ofensivas através de passes diretos.

Como o Passe Direto impacta a jogabilidade?

O impacto do Passe Direto na jogabilidade é significativo. Este estilo de jogo não apenas acelera o ritmo das partidas, mas também aumenta a eficácia das jogadas ofensivas. Jogadores que dominam o Passe Direto podem quebrar linhas defensivas com facilidade, criando oportunidades de gol em questão de segundos. Além disso, a precisão dos passes reduz a chance de erros, permitindo que as equipes mantenham a posse de bola e controlem o jogo com mais eficiência.

Publicidade

Em suma, o sistema de estilos de jogo do EA FC 25, especialmente o Passe Direto, oferece uma nova dimensão à experiência virtual de futebol. Com jogadores habilidosos que utilizam este estilo, as partidas se tornam mais dinâmicas e emocionantes, proporcionando aos fãs uma experiência de jogo mais autêntica e envolvente.