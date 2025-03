Onde assistir à Liverpool x Southampton pela Premier League

Na 28ª rodada da Premier League 2024/25, o Liverpool, líder isolado do campeonato, enfrenta o Southampton, lanterna da competição. O jogo acontece em Anfield, neste sábado, às 12h (horário de Brasília). Este duelo entre o topo e a base da tabela promete ser um espetáculo de contrastes no futebol inglês.

O Liverpool chega à partida com uma vantagem confortável na liderança, acumulando 67 pontos, 13 a mais que o segundo colocado, Arsenal. O time também vem embalado por uma vitória significativa na Champions League contra o PSG. Já o Southampton, com apenas nove pontos em 27 jogos, luta para evitar o rebaixamento, sendo um dos principais candidatos a deixar a elite do futebol inglês.

Salah decide mais uma vez. Fonte: Instagram / @liverpoolfc

Como o Liverpool se prepara para o jogo

O Liverpool está em uma posição privilegiada na Premier League, e a expectativa é que o técnico Arne Slot faça algumas mudanças na equipe para preservar jogadores importantes para o confronto de volta contra o PSG na Champions League. O time tem duas baixas confirmadas: o lateral Bradley e o zagueiro Joe Gomez. No entanto, o atacante Gakpo deve retornar ao time titular após não participar do jogo em Paris.

Com uma campanha sólida, o Liverpool busca manter o ritmo e garantir mais uma vitória em casa. A equipe tem demonstrado um futebol consistente, com destaque para o goleiro Alisson, que teve uma atuação brilhante contra o PSG. A rotação do elenco pode ser uma estratégia para manter a equipe fresca e competitiva em todas as frentes.

Expectativas para o Southampton

O Southampton enfrenta um desafio monumental ao visitar o líder da Premier League. Com a pior campanha da temporada, o time busca desesperadamente por pontos para tentar escapar do rebaixamento. O técnico Ivan Juric não enfrenta problemas de lesões de última hora, o que pode ser um alívio em meio a uma temporada difícil.

Apesar das dificuldades, o Southampton tentará surpreender o Liverpool em Anfield. A equipe precisa de uma atuação impecável para conseguir um resultado positivo contra um adversário tão forte. A estratégia deve focar em uma defesa sólida e em aproveitar as oportunidades de contra-ataque.

Detalhes da partida

Data e horário : Sábado, 07/03/2025, às 12h (de Brasília).

: Sábado, 07/03/2025, às 12h (de Brasília). Local : Anfield, em Liverpool (ING).

: Anfield, em Liverpool (ING). Transmissão: Disney (streaming).

Escalações prováveis

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Diaz e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Diaz e Gakpo. Técnico: Arne Slot. Southampton: Ramsdale; Bree, Bella-Kotchap e Aribo; Sugawara, Smallbone, Downes, Mateus Fernandes e Walker-Peters; Onuachu e Sulemana. Técnico: Ivan Juric.

O árbitro da partida será Lewis Smith, com Matt Donohue no VAR. Este confronto entre Liverpool e Southampton promete ser um espetáculo de futebol, com o líder buscando consolidar sua posição e o lanterna lutando por sobrevivência na Premier League.

