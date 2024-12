Oficial: Palmeiras confirma contratação de Facundo Torres

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira, 20, a contratação do atacante Facundo Torres junto ao Orlando City, dos Estados Unidos. Primeiro reforço do clube para 2025, o atacante uruguaio de 24 anos fechou vínculo de cinco temporadas, até o final de 2029. Os valores da negociação não foram divulgados.

Torres chegou a São Paulo há dois dias para conhecer a Academia de Futebol e realizar exames médicos e testes físicos. “Creio que a grandeza do Palmeiras fala por si só. Os meus amigos Antônio Carlos e Angulo, que atuaram comigo no Orlando City, falaram muito bem, mas eu já sabia de quase tudo porque o Palmeiras é um clube muito grande a nível mundial e é por isso que estou aqui. Chego em busca de glórias, que esse clube tem muitíssimas, e tomara que eu faça parte disso também. Para mim, é um orgulho um clube tão grande como o Palmeiras me contratar”, afirmou em sua chegada.

Chamado para a seleção de seu país desde a categoria Sub-15, Torres apareceu na lista da equipe principal pela primeira vez em 2021 e foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Recentemente, foi lembrado pelo técnico Marcelo Bielsa para os últimos confrontos da seleção uruguaia pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Brasil.

“A estrutura é de nível mundial. Pude conhecer um pouco e a verdade é que não falta nada para trabalhar. Aqui, o jogador tem tudo à disposição para colocar em prática o máximo nível no campo. Estou muito feliz e com a ambição de conquistar coisas grandes”, destacou o reforço.

Bem vestido e pronto pra defender nossas cores! 💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/sz3xxWXQWR — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 20, 2024

Quem é e como joga Facundo Torres, novo reforço do Palmeiras

Formado no Peñarol-URU, clube pelo qual estreou profissionalmente em 2020 e onde foi companheiro do lateral palestrino Piquerez, Torres conquistou o título uruguaio em 2020/2021 antes de se transferir para o Orlando City-em 2022 – e, logo em seus primeiros meses no futebol dos Estados Unidos, foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) na conquista da MLS Open Cup.

“Eu e Piquerez jogamos juntos no time profissional do Peñarol e em algumas convocações para equipes de base da Seleção do Uruguai. No meu início de carreira, o Piquerez me ajudou muito, a gente jogava junto no mesmo lado esquerdo. Tenho certeza de que agora no Palmeiras ele me ajudará muito também”, lembrou.

Na mais recente temporada com a camisa do Orlando City, o canhoto, que pode atuar nas duas pontas e também de forma centralizada, disputou 44 jogos, com 20 gols e seis assistências. Ele é o maior artilheiro da história da equipe da Flórida, com 47 tentos marcados em 121 partidas.

“Não me incomoda jogar na direita, na esquerda nem pelo centro. Eu gosto de mobilidade, não sou um jogador que fica preso só em um lado, eu gosto de ficar mudando. Sou um jogador sério dentro de campo, com muita responsabilidade, tentando criar jogadas com habilidade. Um jogador que me encanta é o Neymar e estou feliz de poder jogar no país dele”, comentou.

O Palmeiras ainda busca a contratação de outros nomes badalados, como Matheus Pereira, do Cruzeiro, Paulinho, do Atlético-MG, e Andreas Pereira, do Fulham.