Novo diretor, Boto exalta estrutura ‘nível europeu’ do Flamengo

O dirigente português José Boto conheceu neste domingo, 29, a estrutura do Ninho do Urubu. O novo diretor de futebol do Flamengo, que chegou ao Rio de Janeiro no último sábado, disse ter ficado impressionado com as condições de trabalho que terá no Brasil. Ele esteve acompanhado do presidente, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e de Leandro Leme, diretor do CT.

“Estou impressionado com as condições. Estão em nível europeu ou melhor do que é na Europa. Ninguém tem desculpa de não render aqui. O geral me impressionou. Toda conexão e enquadramento são muito bonitos, além de funcional. Não fica devendo nada ou é melhor do que na Europa”, afirmou à Fla TV.

“É uma responsabilidade muito grande, mas orgulho muito grande. Expectativas no Flamengo são sempre para ganhar. Essa é a minha maneira de ser, do brasileiro e do futebolista”, completou em outro momento.

🗣️“Estou impressionado, melhor do que na Europa” As impressões de José Boto depois de conhecer o CT Ninho do Urubu ao lado do presidente Luiz Eduardo Baptista, que mostrou entusiasmo com o primeiro dia do diretor técnico!#BemVindoBoto pic.twitter.com/K5f7fR9MVy — Flamengo (@Flamengo) December 29, 2024

A primeira entrevista coletiva do cartola acontece nesta segunda, 30, às 13h (de Brasília).

Na chegada ao Rio, Boto já havia se encontrado com a diretoria flamenguista e esteve presente ao Maracanã para acompanhar o Jogo das Estrelas. Ele não poupou elogios ao técnico Filipe Luís e ao atual elenco.

Manhã de estreia no Ninho! Ao lado do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, o novo diretor técnico, José Boto, conheceu neste domingo (29), o CT Ninho do Urubu. O profissional se mostrou muito satisfeito com as instalações e afirmou que as condições de trabalho são as… pic.twitter.com/EaXfuBRTvi — Flamengo (@Flamengo) December 29, 2024

“Foi excelente, ele tem ideias muito modernas pelo tempo em que esteve na Europa, temos ideias muito parecidas pelos anos. O elenco é excelente, a expectativa é sempre poder puxar mais. Penso que esse elenco tem mais alguma coisa para dar. Vamos trabalhar para isso”, concluiu na ocasião.

