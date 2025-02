Neymar causa aumento no número de sócios e reabertura de loja do Santos

O retorno de Neymar ao Santos está se revelando uma virada de jogo significativa não apenas dentro de campo, mas também fora dele. A presença do craque está trazendo impactos financeiros e sociais positivos ao clube, especialmente no que se refere ao seu programa de sócios e ao comércio de produtos licenciados. Este movimento estratégico já começa a gerar frutos para o time da Vila Belmiro, que vê no jogador uma peça chave para seu desenvolvimento.

Publicidade

Desde o anúncio da contratação de Neymar, o Santos experimentou um surto de entusiasmo por parte de sua torcida. Esse cenário otimista reflete diretamente no aumento dramático do programa de sócios do clube, Sócio Rei, que agora conta com mais de 63 mil associados. A adesão crescente está, sem dúvida, ligada à expectativa gerada pelo retorno do astro que começou sua carreira no Santos.

Raul Baretta/ Santos FC

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como Neymar Impacta o Programa de Sócios?

A chegada de Neymar impulsionou significativamente o desempenho do programa de sócios. Uma das categorias mais exclusivas, a Black, já está esgotada, representando uma vitória comercial para o Santos. Essa categoria exclusiva garante benefícios consideráveis, como desconto integral na compra de ingressos, mostrando-se uma atrativa opção para os torcedores mais dedicados. As categorias Gold e Silver também oferecem vantagens significativas, atraindo um público diverso.

Qual é o Resultado Financeiro Esperado?

Os números indicam que o Santos está em posição de atingir ou até superar suas metas financeiras. Em 2024, o clube já havia registrado seu melhor desempenho histórico com o Sócio Rei, obtendo um faturamento de R$ 20,9 milhões, um aumento de 42% em relação ao ano anterior. A tendência é que esse crescimento continue com a popularidade gerada pela volta de Neymar. O relatório anual mostrou que 89% das adesões ocorreram de forma automatizada, destacando a modernização do sistema de associações.

Santos Store: Uma Oportunidade de Ouro com a Reativação

A reabertura da Santos Store online simboliza um passo crucial para capitalizar essa nova fase do clube. Produtos licenciados, como camisetas e outros itens relacionados a Neymar, estão mais acessíveis do que nunca, marcando uma oportunidade para aumentar ainda mais as receitas do clube. Isso se alinha com a visão de reposicionar o Santos como um clube inovador e conectado às tendências digitais.

Publicidade

Quais São os Novos Reforços Esperados?

Neymar não está apenas contribuindo com sua presença em campo, mas também está influenciando decisões estratégicas fora dele. Ele manifestou interesse em reforçar a equipe do Santos, sugerindo a contratação de jogadores de renome como Arthur Melo, além de contribuir para as chegadas de Zé Rafael e Deivid Washington. Essa capacidade de atrair talentos evidencia o papel de Neymar como uma força transformadora tanto dentro quanto fora do campo.

O retorno de Neymar ao Santos é, sem dúvida, mais do que uma questão esportiva; é um fenômeno que ressoa em várias esferas do clube, influenciando finanças, comércio e até a composição do time. Ao se aproximar de seu público fiel e ao explorar novas estratégias de engajamento, o Santos está pavimentando um caminho promissor que pode garantir não apenas o sucesso imediato, mas também consolidar sua posição no cenário nacional e internacional.