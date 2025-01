Mundial de Clubes: Palmeiras divulga informações de ingressos

Com o Mundial de Clubes da FIFA 2025 se aproximando, a empolgação entre os torcedores do Palmeiras só aumenta. A venda de ingressos para os jogos do clube já começou com um sistema inovador de resgate de códigos, projetado para facilitar o acesso dos fãs ao torneio. Vamos explorar em detalhes como garantir um lugar nos estádios durante esse evento tão aguardado.

O processo de compra de ingressos compreende várias etapas, começando com a distribuição de códigos exclusivos. Esses códigos, inicialmente destinados aos sócios Avanti com base em seu nível no programa, são resgatados por meio do site oficial do Palmeiras.

Entendendo o Sistema de Códigos Exclusivos

Cada torcedor recebe um código exclusivo para cada partida que deseja assistir. O resgate é feito no site www.ingressospalmeiras.com.br, e a compra é priorizada para sócios Avanti, conforme seu nível de lealdade. Após o recebimento do código, os torcedores devem acessar o fifa.com/tickets para completar a compra do ingresso, utilizando opções de pagamento como cartão de crédito ou PayPal.

Etapas de Resgate de Códigos para Sócios

O resgate dos códigos é organizado por grupos, começando pelos sócios com maior rating. As etapas são as seguintes:

Terça-feira: Sócios Diamante de 5 estrelas iniciam o resgate. Quarta-feira: Sócios de 4 e 5 estrelas dos planos Diamante e Platina têm acesso. Quinta-feira: Sócios de 3 a 5 estrelas dos planos Diamante, Platina e Ouro podem resgatar. Sexta-feira: Abertura para sócios de 2 a 5 estrelas. Sábado: Todos os ratings entre 1 a 5 estrelas podem resgatar. Domingo: Acesso liberado para todos os sócios, independente do rating.

Detalhes dos Jogos e Preços dos Ingressos

Com informações sobre datas, locais e preços, os torcedores podem se planejar para os jogos do Palmeiras:

Palmeiras x Porto-POR: 15 de junho, 19h, MetLife Stadium, New Jersey. Preços: $89 (Upper Tier) e $143 (Lower Tier).

15 de junho, 19h, MetLife Stadium, New Jersey. Preços: $89 (Upper Tier) e $143 (Lower Tier). Palmeiras x Al-Ahly-EGI: 19 de junho, 13h, MetLife Stadium, New Jersey. Preços: $80 (Upper Tier) e $116 (Lower Tier).

19 de junho, 13h, MetLife Stadium, New Jersey. Preços: $80 (Upper Tier) e $116 (Lower Tier). Inter Miami-EUA x Palmeiras: 23 de junho, 22h, Hard Rock Stadium, Miami. Preços: $80 (Upper Tier) e $178 (Lower Tier).

A venda de ingressos para o Mundial de Clubes da FIFA 2025 é um marco para os torcedores do Palmeiras. Seguindo as etapas de resgate de códigos e respeitando os prazos, os fãs têm a oportunidade de apoiar seu time presencialmente em um dos torneios mais prestigiados do futebol mundial.