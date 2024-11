Messi termina 2024 com pior marca de jogos em 20 anos

O ano de 2024 ficará marcado por uma marca negativa na trajetória de Lionel Messi. Mesmo antes do seu término e já contabilizando a partida contra o Peru, que ocorre nesta terça-feira, 19, em La Bombonera, Messi terá atingido a sua pior marca de jogos em quase vinte anos.

O camisa 10 só participou de 33 partidas em 2024, sendo 25 pelo Inter Miami. Este número remonta aos seus primeiros anos de carreira, como na temporada de 2005/06, quando entrou em campo 25 vezes pelo Barcelona. Lesões tiveram um impacto significativo, afetando seu desempenho ao longo do ano.

Em 2024, Messi lidou com uma sequência de lesões musculares, o que o afastou dos gramados em momentos cruciais. A mais sentida das contusões ocorreu na final da Copa América, quando deixou o campo chorando por problemas no tornozelo.

Mesmo com as adversidades, Messi foi peça importante na conquista da competição continental com a seleção e da Supporters’ Shield, equivalente a primeira fase da MLS, pelo Inter Miami.

Em 2024, ele esteve presente em 10 dos 15 jogos da albiceleste, com seis gols marcados.

