Mercado 2025: quais jogadores internacionais estão sem clube?

Aos 38 anos, Keylor Navas, renomado goleiro costa-riquenho, encontra-se sem clube desde dezembro de 2023. Após um empréstimo ao Nottingham Forest, retornou ao Paris Saint-Germain, onde seu contrato se encerrou. Navas é celebrado por suas contribuições marcantes no Real Madrid, conquistando três UEFA Champions League e quatro Mundiais de Clubes.

Com uma trajetória que vai desde o Saprissa até o auge no Real Madrid, passando por Albacete e Levante, ele soma 114 jogos pela seleção da Costa Rica. Agora, sem vínculos, Navas enfrenta o desafio de definir os próximos passos de sua carreira.

Dele Alli: Promessa em Busca de Redenção

Dele Alli, meio-campista inglês, também é um grande nome atualmente sem clube. Revelado no MK Dons, brilhou no Tottenham Hotspur por sete temporadas. Contudo, oscilações em seu desempenho o levaram ao Everton, com empréstimos ao Besiktas antes de sair em julho de 2024.

Aos 28 anos, ainda busca reviver seus melhores momentos. Atualmente treina com o Como, na Itália, sob a supervisão de Cesc Fàbregas, aguardando uma potencial contratação sem custos.

Diego Costa: Retorno ao Futebol Brasileiro

O centroavante espanhol Diego Costa está sem clube desde o início de 2025. Depois de passar pelo Botafogo e Grêmio no Campeonato Brasileiro, não renovou com o clube gaúcho. Anteriormente, começou sua carreira no Brasil pelo Atlético-MG, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021.

Novas oportunidades podem surgir para Costa, considerando sua vasta experiência internacional em clubes como Chelsea e Atlético de Madrid.

Óscar Romero: Talento Paraguaio em Busca de Novo Destino

Óscar Romero, meio-campista paraguaio, também está no mercado de transferências. Após uma breve passagem pelo Botafogo, onde venceu a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024, não teve seu contrato renovado em 2025. Sua carreira foi marcada por sucesso na Argentina, com passagens por Racing, San Lorenzo e Boca Juniors.

Sem contrato no momento, Romero pode usar sua experiência e talento técnico para atrair interesse de novos clubes.

Sergio Ramos: O Zagueiro que Deixou uma Marca

Sergio Ramos, considerado um dos maiores zagueiros de sua geração, está sem time desde julho do ano passado. Após uma carreira histórica no Real Madrid, conquistando todos os títulos possíveis, Ramos voltou ao Sevilla em 2023, onde tudo começou. No entanto, sem renovação, ele aguarda novas oportunidades.

Embora haja rumores de uma possível transferência para o futebol brasileiro, Ramos ainda procura definir seu futuro, possivelmente aceitando novos desafios fora da Espanha.