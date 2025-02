Memphis Depay mal chegou e já caiu nas graças da torcida do Timão

Desde sua chegada ao Brasil, Memphis Depay transformou-se rapidamente no novo ídolo da torcida corintiana. Em apenas cinco meses, o jogador holandês estabeleceu uma profunda ligação com os torcedores do Corinthians, demonstrando seu apreço pela energia vibrante das arquibancadas da Neo Química Arena. Decidido a conquistar ainda mais, Depay já solidificou sua posição como o novo camisa 10 do clube.

Em entrevista no Altas Horas, Memphis comentou sobre a singularidade da torcida corintiana, afirmando ser a mais intensa que já presenciou. A relação com os fãs transcende o comum, como evidenciado pelos cânticos incessantes dos torcedores, mesmo em momentos difíceis durante os jogos. Essa conexão não apenas inspira a equipe em campo, mas também alimenta o desejo de Depay de fazer história com o Corinthians.

“É a torcida mais intensa e real. Eles apoiam o time de verdade. Para mim, é a maior. Eles são tão intensos. A energia é diferente. Quando eu fui ao estádio pela primeira vez, foi tipo: ‘O que é isso?’ Quando você está perdendo, eles cantam mais alto. Eles sabem do poder que têm, ajudam muito”

Quem é Memphis Depay?

Memphis Depay, aos 30 anos, tornou-se uma importante figura no futebol mundial antes de ingressar no Corinthians. Com um contrato válido até o meio de 2026, ele já deixou sua marca com 19 jogos e 7 gols. Embora ainda não tenha balançado as redes em 2025, a expectativa pela sua performance continua alta, especialmente considerando seu papel crucial como líder dentro e fora do campo.

Por que Depay aproximou-se dos torcedores do Corinthians?

Ao destacar a importância da torcida, Depay mencionou a atmosfera diferenciada que encontrou no estádio. Para ele, a energia dos corintianos é incomparável, um fator motivador que contribui para o desempenho do time. Ao descrever sua primeira experiência no estádio, Memphis expressou surpresa e admiração pela paixão dos torcedores, algo que considerou crucial para seu bem-estar e performance no clube.

O futuro de Memphis Depay no Corinthians

Embora Memphis Depay tenha um contrato até 2026, ele evitou comentários definitivos sobre seu futuro além desse período. Ao ser questionado sobre a possibilidade de extensão de seu vínculo com o clube, preferiu manter o foco nas questões legais, deixando a decisão para seus advogados. No entanto, sua resposta indicou um desejo de continuidade no Brasil, alimentando a esperança entre os torcedores de um longo futuro com o craque.

Próximos Jogos do Corinthians

O Corinthians tem uma série de desafios pela frente nos próximos dias:

Partida contra São Bernardo , na Neo Química Arena: 09/02, às 20h30 (de Brasília ), pelo Paulistão

, na Neo Química Arena: 09/02, às 20h30 (de ), pelo Clássico contra o Santos , também em casa: 12/02, às 21h35 (de Brasília), pelo Paulistão

, também em casa: 12/02, às 21h35 (de Brasília), pelo Paulistão Jogo fora contra Portuguesa: 15/02, às 18h30 (de Brasília), pelo Paulistão

Esses confrontos são crucial para o Corinthians manter o bom desempenho no campeonato estadual e, sem dúvida, a presença de Memphis Depay em campo será um fator determinante para as futuras vitórias do clube.