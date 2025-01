Maracanã prevê mais de 60 milhões com camarotes em 2025

O estádio do Maracanã, um dos mais icônicos do mundo, anunciou a realização de um leilão para a venda de 11 camarotes. Marcado para o dia 31 de janeiro, o evento promete atrair diversos interessados, com preços que variam conforme a temporada e o tamanho dos espaços, chegando a R$ 6,1 milhões.

Administrado pelo consórcio Fla-Flu, formado por Flamengo e Fluminense, o estádio pretende arrecadar mais de R$ 60 milhões anuais com a iniciativa. O interesse já é alto: 87% dos camarotes para 2025 estão renovados.

Gilvan de Souza /CRF

Qual é a estrutura do leilão de camarotes?

Os camarotes estão estrategicamente distribuídos no estádio:

1 camarote no terceiro nível do setor oeste;

4 camarotes no segundo nível do setor oeste;

6 camarotes no segundo nível do setor leste.

Os interessados devem acessar o site oficial do Maracanã para participar do leilão. Além disso, os compradores integrarão uma fila para futuras oportunidades de aquisição. Esses espaços oferecem uma experiência privilegiada para acompanhar mais de 70 jogos anuais dos clubes cariocas.

O que inclui a experiência do camarote?

Os camarotes dão acesso a partidas de Flamengo e Fluminense, mas excluem eventos da Seleção Brasileira, shows ou outros espetáculos. A administração acredita que a exclusividade eleva o valor agregado.

Além disso, o estádio se destaca pelo gramado de alta qualidade, considerado o melhor do Brasil, o que aumenta a atratividade para torcedores e empresas.

Como é dividido o consórcio Fla-Flu?

A parceria entre Flamengo e Fluminense divide receitas e responsabilidades financeiras em uma proporção de 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense. A gestão independente de jogos permite que cada clube administre suas partidas separadamente.

Nos próximos 20 anos, o investimento no Maracanã será de R$ 393 milhões, sendo R$ 255,5 milhões destinados ao Flamengo e R$ 137,5 milhões ao Fluminense. Esse aporte visa manter o estádio em condições ideais para eventos e proporcionar uma experiência de alta qualidade ao público.

