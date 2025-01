Manual do Bruxo: Ronaldinho Gaúcho vira professor de jovens talentos

Ronaldinho Gaúcho está empenhado em ‘devolver a magia para o futebol’. O ex-jogador lançará em 26 de janeiro o Manual do Bruxo, um ecossistema para selecionar jovens talentos.

Os interessados em participar do projeto já somam mais de 300 mil pessoas em quase 260 grupos no WhatsApp.

“As mais de 300 mil inscrições, até o momento, representam a confiança e a expectativa de jovens sonhadores na capacidade e desenvoltura de Ronaldinho Gaúcho para ensinar as suas principais habilidades pelos gramados mundo afora”, disse Sérgio Estevam Jr., presidente executivo da Growth Venture, empresa responsável pelo projeto.

Os inscritos vão aprender com detalhes movimentos de drible, passe, condução, finalização, cruzamento, domínio, movimento de pescoço, bola parada e muitas outras dicas valiosas para se tornar um verdadeiro craque.

“Disponível em vários países, o Manual do Bruxo vai revolucionar a descoberta de talentos com um ecossistema inovador. Com o endosso de Ronaldinho Gaúcho, o projeto conectará milhões de pessoas e permitirá que talentos revelem seu potencial”, completou Fabiano Veronezi, CEO da Fama Licenciamentos e mentor do Manual do Bruxo.

