Léo Ortiz e Martinelli são convocados para os lugares de Militão e Rodrygo

A seleção brasileira sofreu as primeiras baixas para a próxima Data Fifa. Neste sábado, 9, a dupla do Real Madrid Éder Militão e Rodrygo se lesionaram e precisaram ser cortados. O técnico Dorival Júnior convocou Léo Ortiz, do Flamengo, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, para os próximos compromissos do Brasil.

Estes são os primeiros cortes do Brasil para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Rodrygo sofreu um problema muscular na coxa direita, enquanto Éder Militão rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. A expectativa é que o zagueiro retorne somente na próxima temporada.

Esta é a primeira vez que Léo Ortiz é convocado por Dorival Júnior. O defensor do Flamengo já havia integrado a seleção duas vezes, em chamadas de Tite. Martinelli já havia sido convocado por Dorival em outras oportunidades.

Veja todos os convocados da seleção brasileira:

GOLEIROS

Bento – Al-Nassr

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Danilo – Juventus

Vanderson- Monaco

Guilherme Arana – Atlético-MG

Abner – Lyon

ZAGUEIROS

Léo Ortiz – Flamengo

Gabriel Magalhães – Arsenal

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Murilo – Nottingham Forest

MEIO-CAMPISTAS

André – Wolverhampton

Andreas Pereira – Fulham

Bruno Guimarães – Newcastle

Gerson – Flamengo

Lucas Paquetá – West Ham

Raphinha – Barcelona

ATACANTES

Estêvão – Palmeiras

Gabriel Martinelli – Arsenal

Luiz Henrique – Botafogo

Igor Jesus – Botafogo

Savinho – Manchester City

Vinicius Júnior – Real Madrid