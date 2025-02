José Boto tem planos inspirados no Benfica para a base do Flamengo

O Flamengo, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, está passando por uma fase de transformação sob a gestão de José Boto. O português, que assumiu um papel crucial no departamento de futebol do clube, tem planos ambiciosos para as categorias de base. Inspirado por sua experiência em clubes europeus, Boto busca implementar uma nova filosofia que prioriza o desenvolvimento de talentos locais e a formação de jogadores com potencial para o time principal.

O objetivo de Boto é claro: transformar a base do Flamengo em uma referência, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. Para isso, ele pretende adotar práticas bem-sucedidas que observou durante sua passagem pelo Benfica e pelo Shakhtar Donetsk. O foco não está apenas nos resultados imediatos, mas sim na criação de um sistema sustentável que produza jogadores de alto nível.

Fonte: Gilvan de Souza / Flamengo

Como o Benfica serve de exemplo?

O Benfica é conhecido por sua capacidade de formar jogadores e vendê-los por valores significativos. Boto, que trabalhou como chefe de scout no clube português, viu de perto como a estrutura de base pode ser uma fonte vital de receita e sucesso esportivo. No Flamengo, ele deseja replicar essa abordagem, concentrando-se na identificação precoce de talentos e no desenvolvimento de suas habilidades para que possam integrar o time principal.

Para Boto, o sucesso da base não é medido apenas por títulos, mas pela capacidade de formar jogadores que se destaquem no cenário internacional. Ele acredita que o Flamengo tem o potencial para seguir os passos do Benfica, criando uma base sólida que alimente constantemente o time principal com novos talentos.

Quais são as estratégias para captar talentos?

Uma das estratégias centrais de Boto é o mapeamento de talentos na região do Rio de Janeiro, um celeiro de jogadores promissores. O plano é expandir essa busca para outros centros na América do Sul, antecipando-se a outros clubes na descoberta de jovens promessas. A ideia é captar jogadores entre 18 e 20 anos, oferecendo-lhes a estrutura necessária para se desenvolverem antes de serem promovidos ao time principal.

Essa abordagem proativa visa não apenas fortalecer o elenco do Flamengo, mas também criar oportunidades de negócios no futuro, com a venda de jogadores bem-formados para o mercado internacional. A experiência de Boto no Shakhtar Donetsk, onde desempenhou um papel semelhante, será crucial para o sucesso dessa iniciativa.

O impacto esperado no Flamengo

Com carta branca para implementar suas ideias, Boto espera que o Flamengo se torne um modelo de excelência na formação de jogadores. A expectativa é que, a longo prazo, o clube consiga não apenas melhorar seu desempenho em campo, mas também aumentar sua presença no mercado de transferências, gerando receitas significativas com a venda de jogadores formados em sua base.

O projeto de Boto representa uma mudança de paradigma para o Flamengo, que busca se consolidar como uma potência não apenas no futebol brasileiro, mas também no cenário internacional. Se bem-sucedido, o plano pode redefinir a forma como o clube opera suas categorias de base, estabelecendo um novo padrão de sucesso e sustentabilidade.

