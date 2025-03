João Marcelo: quem é o atacante disputado por Corinthians e Atlético-MG

Corinthians e Atlético-MG estão disputando a contratação do atacante João Marcelo, artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista com quatro gols. Segundo o portal UOL, os dois clubes já abriram negociações e buscam a contratação definitiva do jogador de 19 anos, com um desfecho esperado para esta semana ou início da próxima.

O interesse do Timão cresceu após João Marcelo marcar um dos gols no empate entre as equipes na Neo Química Arena, na última rodada da fase de grupos do Paulistão. Já o Galo vê o jovem como uma peça promissora para reforçar seu ataque.

Além dos clubes brasileiros, o atacante também despertou atenção internacional. Membros do Grupo City e do Barcelona B sondaram a situação do jogador, que tem contrato com o Guarani até janeiro de 2026.

Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com cinco gols em cinco jogos, o atacante foi promovido ao time profissional e se destacou no estadual. No campeonato Paulista, ele accumulou seis participações diretas em gols e lidera a equipe em dribles bem-sucedidos e finalizações, de acordo com o Sofascore.