James Rodríguez estreia com gol por adversário do Flamengo no Mundial

O meia colombiano James Rodríguez levantou a torcida do León em sua estreia no futebol mexicano no último sábado, 25. Ele, de pênalti, marcou o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Juárez, em duelo válido pela terceira rodada do Torneio Clausura do Campeonato Mexicano.

Jasmes atuou por 80 minutos e foi ovacionado pelos torcedores do clube mexicano no Nou Camp, casa do Leon, ao ser substituído.

Após passagens melancólicas por São Paulo e Rayo Vallecano, da Espanha, James, de 33 anos, tenta retomar a boa forma por clubes atuando pelo León, que será rival do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos.

James já foi destaque em solo americano durante a última Copa América. Mesmo encostado no São Paulo, foi eleito o melhor jogador do torneio na campanha que terminou com o vice-campeonato da Colômbia, derrotada pela Argentina na final.

Confira os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A: Palmeiras; Porto-POR; Al Ahly-EGI; Inter Miami-EUA

Grupo B: PSG; Atlético de Madri; Botafogo; Seattle Sounders-EUA

Grupo C: Bayern de Munique; Auckland City-AUS; Boca Juniors; Benfica

Grupo D: Flamengo; Espérance de Tunis-TUN; Chelsea; León-MEX

Grupo E: River Plate; Urawa Red Diamonds-JAP; Monterrey-MEX; Inter de Milão

Grupo F: Fluminense; Borussia Dortmund; Ulsan HD-COR; Mamelodi Sundowns-AFS

Grupo G: Manchester City; Wydad-MAR; Al Ain-EAU; Juventus

Grupo H: Real Madrid; Al Hilal-SAU; Pachuca-MEX; Salzburg-AUT