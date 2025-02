Inter de Limeira x Palmeiras: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

Inter de Limeira e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira pela nona rodada do Campeonato Paulista. Este confronto é crucial para ambas as equipes, que buscam recuperação no estadual. A Inter de Limeira, ainda sem vitórias este ano, luta para evitar o rebaixamento, enquanto o Palmeiras, fora da zona de classificação, almeja uma virada para garantir um lugar nas quartas de final.

Publicidade

A partida terá lugar no estádio Major José Levy Sobrinho, popularmente conhecido como Limeirão, situado em Limeira. Com capacidade para aproximadamente 18 mil torcedores, o estádio promete ser o palco de um jogo intenso entre os dois clubes.

Abel Ferreira – Cesar Greco / Palmeiras

Como e Onde Assistir ao Jogo?

Torcedores e aficionados pelo futebol poderão acompanhar o duelo entre Inter de Limeira e Palmeiras por meio da transmissão ao vivo pela TNT e pela plataforma Max. A bola começa a rolar às 19h30, horário de Brasília.

Publicidade

Desfalques e Preparativos da Inter de Limeira

A Inter de Limeira enfrenta desafios significativos no Campeonato Paulista deste ano. No último jogo, a equipe perdeu Juan Tavares, que foi expulso e cumprirá suspensão na partida contra o Palmeiras. Roberto Rosa, que estava suspenso, agora retorna ao time titular. Felipe Conceição, treinador da equipe, também conta com o retorno de Leocovick, Flávio e Iba Ly. No entanto, Gui Mariano permanece como dúvida por questões físicas.

Questões do Palmeiras para o Jogo

O Palmeiras também enfrenta um momento desafiador no Paulistão, ainda tentando definir sua formação ideal. O técnico Abel Ferreira pode realizar alterações no time titular, em busca de um desempenho melhor. A equipe ainda não conta com Bruno Rodrigues e Paulinho, que seguem fora por não estarem 100% fisicamente, enquanto Felipe Anderson permanece como dúvida.

Quais São as Campanhas das Equipes no Campeonato?

Até agora, o desempenho da Inter de Limeira no Campeonato Paulista tem sido abaixo das expectativas, sem vitórias e com uma ameaça real de rebaixamento. Por outro lado, o Palmeiras, que busca estabilizar sua campanha, está focado em reformular sua estratégia para garantir uma posição nas quartas de final.

Publicidade

O resultado desta partida pode ser decisivo nas aspirações de ambos os times no Campeonato Paulista de 2025, tornando essencial para as duas equipes conquistarem um bom resultado nesta noite no Limeirão.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.