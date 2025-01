Hulk revela se ganhava mais do que Messi e Cristiano enquanto esteve na China

Quando Hulk decidiu sair da Europa em 2016, muitos subestimaram o impacto que ele teria no futebol chinês, tanto em termos esportivos quanto financeiros. Ao se transferir para o Shanghai SIPG, a negociação catapultou sua carreira e garantiu um lugar entre os atletas mais bem pagos do mundo. Durante o período em que esteve na China, o atacante brasileiro chegou a ganhar mais que nomes como Messi e Cristiano Ronaldo.

A transferência de Hulk custou ao Shanghai SIPG cerca de 55 milhões de euros. Na época, seu salário alcançou aproximadamente R$ 73 milhões anuais, superando ícones do futebol mundial, incluindo Neymar. Sua passagem pelo Shanghai SIPG foi marcada não apenas por seu desempenho em campo, mas também pelo impacto financeiro que trouxe para a liga chinesa.

Por que Hulk Escolheu Voltar ao Futebol Brasileiro?

Após uma passagem vitoriosa pelo futebol chinês, Hulk retornou ao Brasil em 2020, juntando-se ao Atlético-MG no ano seguinte. Mesmo recebendo ofertas de vários clubes, o desejo de estar perto da família e a busca por títulos pesaram em sua decisão de permanecer no “Galo”. Além disso, Minas Gerais ofereceu condições favoráveis não apenas para a vida profissional de Hulk, mas também para sua esposa, que é médica e conseguiu estabelecer sua clínica na região.

Hulk: Um Ícone no Atlético-MG

Em sua trajetória no Atlético-MG, Hulk se consolidou como uma das peças fundamentais do time. Aos 38 anos, ele se destacou como artilheiro e principal fornecedor de assistências da equipe na temporada de 2024. Com 19 gols e 13 assistências, ele participou diretamente de 32 dos 53 gols do “Galo” ao longo do ano, demonstrando que a idade não impediu sua contribuição significativa para o time.

Quais são os Planos Futuros de Hulk?

Hulk mantém um contrato com o Atlético-MG até 2026 e expressou seu desejo de continuar jogando enquanto se sentir competitivo. Ele enfatiza a importância da preparação física para competir com jogadores mais jovens e pretende continuar em alto nível enquanto for viável. “Eu amo jogar futebol. Se Deus me permitir jogar por muitos anos, eu vou estar jogando, mas sempre em alto nível”, afirmou.

O Legado de Hulk no Futebol

O impacto de Hulk transcende números e conquistas em campo. Ele é um exemplo de jogador que equilibra ambição esportiva e pessoal. Ao longo de sua carreira, mostrou que é possível alcançar o sucesso financeiro e esportivo sem comprometer valores pessoais. Seja na China ou no Brasil, a trajetória de Hulk continua sendo uma fonte de inspiração no mundo do futebol.

Além das contribuições diretas ao esporte, Hulk traz à tona discussões sobre o mercado bilionário do futebol e tem sido destaque em programas esportivos como o CNN Esportes S/A, que explora as nuances econômicas e de negócios do mundo da bola.