Hulk pode entrar no top 10 da história do Atlético MG, veja qual

Em 2024, Hulk, um dos jogadores mais queridos pela torcida do Atlético Mineiro, inicia sua quinta temporada com o clube. Aos 38 anos, o atacante comprova sua determinação em continuar ajudando o time. Para 2025, seu objetivo é alcançar o top 10 dos maiores artilheiros da história do Atlético, algo que exigirá comprometimento e habilidade.

Hulk já acumula 114 gols em 226 partidas pelo Galo, posicionando-se no 15º lugar entre os artilheiros do clube. Ele busca agora superar Tomazinho, que tem 118 gols, e depois mirar Nívio, décimo colocado com 126 gols. As expectativas são altas e a torcida dá todo apoio nessa missão de deixar sua marca ainda mais acentuada na história do clube mineiro.

Desempenho Fiel e Desafios no Horizonte

Desde sua chegada em 2021, Hulk mostrou uma contribuição vital ao Atlético, com uma média de gols superior a 0,5 por jogo. Seu desempenho constante é refletido nos números das temporadas passadas. O desafio em 2025 é retornar à sua melhor forma física após um 2024 complicado por lesões e dificuldades.

Estratégia de Hulk para o Top 10

Para ingressar no top 10 dos artilheiros do Atlético, Hulk precisa de pelo menos 13 gols na temporada 2025. Sua média anterior sugere que ele precisará de 26 jogos para alcançar esta meta. Porém, para conquistar uma posição ainda mais alta no top 5, ele precisará de 39 gols, tornando-se uma das suas melhores temporadas.

Análise: Trajetória ao Longo dos Anos

2021: Registrou 36 gols e 13 assistências em 68 jogos, seu melhor ano até agora.

Registrou 36 gols e 13 assistências em 68 jogos, seu melhor ano até agora. 2022: Alcançou 29 gols e deu 5 assistências em 46 jogos.

Alcançou 29 gols e deu 5 assistências em 46 jogos. 2023: Contribuiu com 30 gols e 14 assistências em 59 jogos.

Contribuiu com 30 gols e 14 assistências em 59 jogos. 2024: Com limitações por lesões, finalizou com 19 gols e 12 assistências em 53 partidas.

Desafios e Preparativos para 2025

Hulk concluiu 2024 enfrentando uma lesão no joelho que afetou seu desempenho em campo. Ele enfrentou essa adversidade com determinação, recebendo tratamento e jogando sob dor. Recuperar-se totalmente é seu foco antes de retornar em 2025, cuidando da preparação física o que pode resultar em ausências nos jogos iniciais do ano.

O Atlético planeja amistosos nos Estados Unidos em janeiro, e, embora haja incerteza se Hulk participará, sua importância para o time e seus desejos de quebrar recordes permanecem firmes, aguardados com entusiasmo pela torcida.