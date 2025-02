Hulk é um dos maiores goleadores da temporada, confira a lista

O atacante Hulk, do Atlético, tem se destacado como um dos principais nomes do futebol brasileiro em 2025. Com uma performance impressionante, ele se tornou o artilheiro do clube neste início de temporada. Sua habilidade em campo e sua capacidade de marcar gols têm chamado a atenção de torcedores e críticos do esporte.

Com a camisa 7, Hulk tem mostrado um desempenho superior ao de muitos de seus concorrentes na Série A do Campeonato Brasileiro. Até o momento, ele só fica atrás de Guilherme, do Santos, na lista de maiores goleadores. Guilherme marcou 10 gols em 11 jogos, enquanto Hulk balançou as redes oito vezes em sete partidas, o que lhe confere uma média superior de 1,1 gol por jogo.

Guilherme pelo Santos – Fonte: Instagram/@santosfc

Quem é o maior artilheiro da temporada?

Guilherme, do Santos, lidera a lista de artilheiros da Série A com 10 gols, sendo o jogador que mais marcou no Campeonato Paulista. Apesar disso, a média de gols de Hulk é superior, destacando sua eficiência em campo. O atacante do Atlético busca manter essa média e alcançar novas marcas pelo clube.

Além de Hulk e Guilherme, Veggeti também se destaca entre os maiores artilheiros do Brasil na temporada. Outros jogadores estão empatados no ranking, cada um com cinco gols, demonstrando a competitividade entre os atacantes na Série A.

Jogadores dos times da Série A com mais gols marcados na temporada 2025! ⚽️⚽️



Confira os nºs completos dos jogadores em: https://t.co/U8kvqm9qHB pic.twitter.com/uLfXRBMvRB — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 21, 2025

Qual é o impacto de Hulk no Atlético?

Hulk tem sido um verdadeiro super-herói para o Atlético, acumulando marcas impressionantes pelo clube. Ele está em busca de mais um feito histórico: ser o artilheiro do Campeonato Mineiro por quatro anos consecutivos, algo inédito em mais de 100 anos de história do torneio. Sua presença em campo é um fator decisivo para o sucesso do time.

O desempenho de Hulk não só eleva o nível do Atlético, mas também inspira seus companheiros de equipe. Sua experiência e liderança são fundamentais para o time, que busca conquistar títulos importantes nesta temporada.

O que esperar do futuro de Hulk no futebol brasileiro?

Com sua habilidade e determinação, Hulk continua a ser uma peça-chave no futebol brasileiro. Sua trajetória no Atlético é marcada por conquistas e recordes, e ele parece estar longe de desacelerar. A expectativa é que ele continue a brilhar nos gramados, contribuindo para o sucesso do clube e encantando os fãs do esporte.

Em resumo, Hulk é um dos jogadores mais influentes da atualidade, e seu impacto no futebol brasileiro é inegável. Sua jornada no Atlético promete ser emocionante, com muitos gols e momentos memoráveis pela frente.