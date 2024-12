‘Hala, Madrid’, ‘Mia San Mia’ e mais: o significado dos lemas dos clubes europeus

Os lemas dos grandes clubes europeus transcendem o futebol, carregando significados que refletem suas identidades, histórias e filosofias. Mas você sabe o que realmente está por trás desses cantos? PLACAR te explica!

Confira os lemas e significados dos principais clubes europeus:

Real Madrid – Hala Madrid

A expressão “Hala Madrid”, que traduzida literalmente significa “Vamos Madrid”, é uma frase de encorajamento amplamente usada por jogadores, torcedores e pelo próprio clube como um grito de guerra. Popularizada nas redes sociais através da hashtag #HalaMadrid, tornou-se um símbolo de lealdade ao Real Madrid. Em 2014, o produtor marroquino RedOne lançou a música “Hala Madrid y nada más” para celebrar a décima conquista da Champions League, com participação de jogadores como Cristiano Ronaldo e Marcelo no clipe oficial, sendo adotada como um novo hino pelos merengues. Além disso, “Hala Madrid” dá nome a uma revista trimestral voltada aos torcedores, trazendo artigos sobre o clube, relatórios de jogos e entrevistas exclusivas, enviada aos sócios e também disponível online.

Bayern de Munique – Mia san Mia

Uma das expressões mais emblemáticas da torcida do Bayern de Munique é “Mia san Mia”, uma frase de origem bávara que significa “Nós somos nós”. Suas raízes remontam ao Império Austro-Húngaro do século XIX e, posteriormente, foram popularizadas pelo político Franz Josef Strauss antes de serem adotadas pelo clube na década de 1980. O lema ganhou força durante a campanha da Copa da Europa de 1987, quando ex-jogadores como Hans Pflügler, Hansi Dorfner e Ludwig Kögl incorporaram as palavras em uma canção comemorativa, mesmo após a derrota na final para o Porto. Desde então, “Mia san Mia” se tornou símbolo do orgulho bávaro, da mentalidade vencedora e da rica história do clube, sendo utilizado em estádios, ônibus, cachecóis e músicas da torcida. Segundo Thomas Müller, a frase representa a determinação inabalável do time em buscar vitórias a qualquer custo. Em 2010, no 110º aniversário do Bayern, o lema inspirou a criação de 16 regras de ouro que estão expostas no centro de treinamento, servindo como um lembrete diário do orgulho e da cultura do clube.

Liverpool – You´ll Never Walk Alone

A música You’ll Never Walk Alone (Você nunca andará sozinho em Inglês), foi composta por Richard Rodgers e Oscar Hammerstein em 1945 como parte da adaptação de uma peça teatral húngara para a Broadway. Sua letra emociona ao abordar temas como companheirismo, lealdade e amor incondicional. Inicialmente, a canção tornou-se popular em funerais nos Estados Unidos e, na década de 1950, foi regravada por grandes artistas americanos, incluindo Elvis Presley. No entanto, foi só em 1963 que ela alcançou um novo patamar. Isso aconteceu quando Brian Epstein, empresário dos Beatles e da banda de Liverpool Gerry and the Pacemakers, percebeu seu potencial e incentivou o grupo a gravar sua versão. O resultado foi um enorme sucesso, que levou a música ao topo das paradas britânicas. Em Anfield, estádio do Liverpool, as 10 músicas mais tocadas nas rádios eram reproduzidas antes dos jogos, e You’ll Never Walk Alone, que permaneceu no topo por semanas, rapidamente conquistou os corações da torcida, transformando-se em um hino das arquibancadas. A canção ganhou ainda mais significado em 1989, após a tragédia de Hillsborough, que tirou a vida de 97 torcedores do Liverpool. Desde então, tornou-se um símbolo de solidariedade e união para o clube e seus fãs. Além do Liverpool, outras torcidas, como as do Celtic e Borussia Dortmund, adotaram a música como forma de demonstrar apoio incondicional aos seus times.

PSG – Ici c’est Paris

“Ici c’est Paris”, que significa “Aqui é Paris”, é um lema icônico do Paris Saint-Germain (PSG), usado para destacar o orgulho e a identidade do clube como símbolo da capital francesa. Desde 2015, o PSG enfrentava uma batalha judicial contra a Associação em Defesa dos Direitos dos Torcedores (DDS) pela propriedade intelectual do slogan, amplamente utilizado no Parque dos Príncipes, em materiais publicitários e produções do time. A DDS alegava que a frase havia sido criada por torcedores e, portanto, o clube deveria pagar royalties por seu uso. A disputa começou após a dissolução da associação de torcedores Supras Auteuil, que havia registrado a marca em 2008, transferindo sua posse à DDS. Inicialmente, o PSG ofereceu 2 mil euros para resolver o impasse, mas as negociações fracassaram, levando o caso aos tribunais. Em 2019 , um acordo foi alcançado, e o PSG obteve a propriedade exclusiva do slogan, consolidando seu uso como parte essencial da identidade do clube.

Barcelona – Mes que un club

A história do Barcelona vai além do futebol, estando profundamente ligada à luta pela independência da Catalunha. O lema “Més que un club” (Mais que um clube), pronunciado pela primeira vez pelo ex-presidente Narcís de Carreras em 1968, simboliza essa conexão única. Desde o início do século XX, o clube se tornou um bastião da cultura catalã, especialmente durante períodos de repressão, como na ditadura de Franco, quando a língua catalã, a bandeira da Catalunha e até nomes não espanhóis foram proibidos. Um exemplo marcante foi o assassinato de Josep Sunyol, então presidente do clube e defensor do separatismo catalão, pelas forças franquistas em 1936. Nessas circunstâncias, o Barcelona consolidou seu papel como refúgio para a expressão cultural e política da Catalunha, transformando o Camp Nou e seu antecessor, Camp de Les Corts, em símbolos de resistência. Como reforça o clube em seu site oficial: “Somos mais que um time de estrelas, somos mais que os gols que marcamos e os troféus que conquistamos.”

📍 Camp Nou

What does ‘Més que un Club’ mean?#mesqueunclub

Arsenal – Victoria Concordia Crescit

“Victoria Concordia Crescit” é uma frase em latim que significa “A vitória cresce a partir da harmonia”. Esse lema é associado ao Arsenal Football Club e reflete a filosofia de que o sucesso e as vitórias do time vêm do trabalho em equipe, união e colaboração entre os jogadores. Ele simboliza a ideia de que, para alcançar a vitória, é essencial que todos trabalhem juntos em harmonia, tanto dentro como fora do campo. É usado por torcedores e jogadores como uma expressão do espírito coletivo e da mentalidade que define o clube londrino.

Tottenham – To Dare is To Do

“To Dare is To Do” significa algo próximo de “ousar é fazer”. A frase cravada no Tottenham Hotspur Stadium tem origem do latim Audeat-est-Facere, que já compôs o emblema do clube londrino em mais de uma oportunidade. A palavra Hotspur no nome completo do Tottenham era um apelido dado pelos escoceses a Sir Henry Percy, um nobre cavalheiro vencedor das guerras anglo-saxônicas. O clube se inspirou na figura para adotar o termo, já que a família de Hotspur detinha poder no norte de Londres. Assim, o clube achou interessante também adotar o Audeat-est-Facere como lema, refletindo o espirito de luta e bravura do cavalheiro. Mais para frente, o “To Dare is To Do” ganhou relevância na postura da equipe dentro de campo, ilustrando um time que valoriza a estética do jogo, sempre com uma postura ousada diante dos adversários.

Juventus – Fino Alla Fine

O grito de guerra “Fino Alla Fine”, da Juventus, significa “Até o fim” em italiano. Esse lema reflete a mentalidade de luta, determinação e perseverança que caracteriza o clube de Turim. Ele simboliza a atitude de nunca desistir, independentemente das dificuldades ou do momento do jogo, representando o espírito combativo que é parte essencial da identidade da Juventus. A frase é usada por jogadores, torcedores e pelo clube em campanhas e jogos, destacando a crença de que a Juventus sempre busca dar o máximo de si, seja dentro ou fora de campo, até o último minuto. É um grito que une a torcida e motiva o time a manter o foco na vitória, independentemente dos desafios.