Grêmio x São Luiz: horário, escalações e onde assistir

No próximo sábado, 1º de fevereiro, Grêmio e São Luiz se enfrentarão em um aguardado confronto pelo Gauchão 2025. A disputa está marcada para às 16h30 (horário de Brasília) na Arena do Grêmio, campo do Imortal Tricolor. Este embate faz parte da quarta rodada do campeonato estadual, no qual ambas as equipes buscam manter sua invencibilidade até o momento.

O Grêmio chega a esta rodada após um empate e duas vitórias, liderando o Grupo A com sete pontos. Já o São Luiz também permanece sem derrotas e ocupa a vice-liderança do Grupo C com cinco pontos. Ambos os times irão buscar os três pontos para assegurar uma posição vantajosa na sequência da competição.

GFrêmio visita o Moonson pelo Gaúcho. Fonte: @gremio

Como acompanhar o jogo Grêmio x São Luiz?

Os torcedores poderão assistir ao duelo entre Grêmio e São Luiz ao vivo. A partida será transmitida pela RBSTV, um canal de TV aberta, e também estará disponível no serviço de pay-per-view do Premiere. A transmissão na Arena do Grêmio promete fortes emoções e o apoio da torcida tricolor é esperado para impulsionar a equipe da casa.

Quais são os desfalques para o jogo?

O técnico Gustavo Quinteros, do Grêmio, terá a oportunidade de escalar força máxima, exceto pelos jogadores lesionados. Mayk e Kannemann são ausências confirmadas devido a problemas físicos, enquanto Nathan Fernandes continua a serviço da Seleção Brasileira Sub-20. Pelo lado do São Luiz, a equipe terá que lidar com a suspensão do atacante Matheuzinho, que recebeu um cartão vermelho na última partida.

Retrospecto histórico e expectativas para o confronto

O histórico de confrontos entre Grêmio e São Luiz favorece amplamente o Tricolor. Em 32 partidas disputadas, o Grêmio conquistou 19 vitórias, enquanto houve 19 empates e apenas 3 derrotas para o Imortal. Curiosamente, no último embate, o São Luiz saiu vitorioso com um placar de 2 a 0, fato que adiciona mais tempero a este reencontro.

Dado o atual momento e a força do elenco gremista, as expectativas são de um jogo competitivo, porém o favoritismo é dado ao Grêmio. Gustavo Quinteros tem conduzido a equipe a bons resultados, e a expectativa é que o time mantenha a sequência positiva diante de seus torcedores. Caso conquiste a vitória, o Grêmio reafirmará sua posição de destaque no campeonato.

