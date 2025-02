Gerson sobre pressão no Flamengo: “pressão é pai de família que sai 3 horas da madrugada”

No mundo do futebol, a régua que mede pressão e expectativa é muitas vezes subjetiva. Gerson, capitão do Flamengo, trouxe uma visão única sobre essa questão ao compará-la com as dificuldades enfrentadas por muitos em suas vidas cotidianas. Para ele, um jogo de futebol não se compara à realidade de muitos indivíduos que enfrentam desafios diários para sustentar suas famílias.

O meio-campista, que recentemente conquistou a Supercopa do Brasil, ressaltou a diferença entre o que os jogadores vivem em campo e o que chama de verdadeira pressão: prover no dia a dia. Durante uma entrevista, Gerson destacou que aquilo que muitos veem como pressão no futebol é, na verdade, um privilégio e um sonho realizado.

“Essa é minha terceira taça dessa competição, mas para mim quando visto essa camisa e entro em campo é como se fosse meu primeiro dia, minha primeira final. Isso não é pressão nenhuma. Pressão é quando eu era menino e minha família depositava todas as fichas em mim, pressão é o pai de família que sai 3 da manhã para colocar comida em casa. Eu sonhei com isso, em ser jogador hoje, hoje realizamos nosso sonho, disputar uma final em um dos maiores clubes do mundo. Não é pressão, é privilégio”, disse em entrevista pós jogo.

Flamengo, de Gérson, precisa buscar o resultado para seguir vivo no torneio – Divulgação/Flamengo



Qual é a verdadeira pressão segundo Gerson?

Para Gerson, pressão de verdade é aquela que vem da responsabilidade de manter uma família, como a de um pai ou mãe que se levanta antes do amanhecer em busca de sustento. Ele descreve o futebol como uma escolha de carreira que trouxe a realização de um sonho, não um fardo insuportável. Apesar do peso das expectativas dos torcedores e da mídia, o jogador está ciente das oportunidades que sua profissão lhe proporciona.

Desempenhar bem em finais e competições importantes é parte da jornada no Flamengo, mas, para Gerson, isso não se compara ao impacto das dificuldades cotidianas enfrentadas por muitos. Ele enfatiza que vestir a camisa do clube e entrar em campo é um privilégio que lutou para conquistar.

Recordes e Realizações de Gerson no Flamengo

Desde sua chegada ao Flamengo, Gerson tem sido uma peça fundamental na equipe, acumulando títulos e honrarias. Com a recente vitória na Supercopa do Brasil, ele soma 11 troféus com a equipe carioca, aproximando-se de grandes nomes do clube em conquistas individuais, como Cantareli, Diego Ribas e Gabigol.

Cada título é um marco na carreira do jogador, que continua a fazer história no Flamengo. Sua determinação dentro de campo é reflexo do compromisso com suas raízes e a gratidão pelas oportunidades que o futebol proporciona.

Como o Flamengo segue após a conquista da Supercopa?

Após a vitória sobre o Botafogo, que garantiu mais um troféu ao time, o Flamengo segue firme no Campeonato Carioca. Os próximos desafios incluem confrontos contra Portuguesa e Fluminense, onde o clube busca consolidar sua posição de destaque no cenário estadual.

Esses jogos são fundamentais não apenas para manter a moral da equipe elevada, mas também para dar continuidade ao legado vitorioso que o clube tem construído nos últimos anos. O Flamengo, com Gerson como um de seus líderes, busca superar desafios futuros com a mesma determinação que demonstrou até agora.

Com uma agenda cheia e pressão pelos resultados frequentes, o Flamengo e seus jogadores, incluindo Gerson, se preparam para mais uma temporada exigente. Os desafios são constantes, mas a mentalidade parece estar definida: abordar cada jogo como uma nova oportunidade de escrever sua história.