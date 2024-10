Gerd Muller: como funciona a premiação de artilheiro

O Troféu Gerd Müller, premiado durante a cerimônia da Bola de Ouro, destina-se a celebrar o jogador que mais marca gols em competições oficiais por clubes e seleções ao longo de uma temporada europeia. Este reconhecimento homenageia o lendário atacante alemão Gerd Müller, famoso pelo seu talento excepcional em balançar as redes.

Na edição de 2024, a expectativa em torno do prêmio cresceu devido a um raro empate entre os principais artilheiros. Harry Kane, representando o Bayern de Munique, e Kylian Mbappé, atuando pelo PSG na última temporada, ambos registraram 52 gols. Este cenário levanta a questão de como o vencedor será decidido nesta situação inédita.

Critérios de Desempate do Troféu

O empate entre Kane e Mbappé no Troféu Gerd Müller suscita dúvidas sobre os critérios de desempate. Historicamente, não houve necessidade de decisão adicional, já que sempre existiu um artilheiro isolado. A peculiaridade da premiação de 2024 pode levar os organizadores a criar novas regras ou considerar a possibilidade de dividir a honraria entre os dois jogadores.

Apesar de Cristiano Ronaldo ter alcançado 57 gols combinando suas atuações pela seleção de Portugal e pelo Al-Nassr, ele não está qualificado para o troféu devido à sua participação no Campeonato Saudita. A disputa é restrita às ligas europeias de maior prestígio.

Vencedores Anteriores

O primeiro vencedor do Troféu Gerd Müller foi Robert Lewandowski, que conquistou as edições de 2021 e 2022 devido à sua performance notável pelo Bayern de Munique. Na edição anterior, Erling Haaland, do Manchester City, foi agraciado com a distinção após uma temporada extraordinária de gols.

Este breve histórico do prêmio destaca a intensa competição entre os principais atacantes das ligas europeias, sublinhando a importância do troféu na celebração dos maiores goleadores do continente.

O Legado Inspirador de Gerd Müller

Conhecido como “der Bomber der Nation”, Gerd Müller é reconhecido como um dos maiores atacantes de todos os tempos. Ao longo de sua carreira brilhante, ele marcou 735 gols, consolidando seu nome entre os grandes do esporte. Sua inspiradora trajetória e sua habilidade ímpar na área tornam esta homenagem mais que apropriada.

O troféu não só reconhece o talento atual, mas também perpetua a memória de um jogador cujo legado continua a inspirar atacantes por toda a Europa.