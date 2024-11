Galvão Bueno questiona continuidade de Neymar na Seleção

Neymar, um dos grandes nomes do Al-Hilal, sofreu recentemente uma ruptura no tendão da coxa esquerda. A equipe médica do clube prevê uma recuperação de quatro a seis semanas. O incidente ocorreu durante uma partida da Champions League da Ásia, em apenas seu segundo jogo desde o retorno aos campos.

Publicidade

A lesão aconteceu mal Neymar entrou no segundo tempo, quando tentou dominar um passe de Marcos Leonardo. Após 28 minutos em campo, ele precisou ser substituído, reacendendo questões sobre sua continuidade no clube saudita.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Impacto no calendário de 2024

Com a possibilidade de Neymar não retornar este ano, fãs e analistas estão preocupados. Galvão Bueno, famoso ex-narrador da Rede Globo, compartilhou suas apreensões nas redes sociais, mencionando que Neymar pode também perder os primeiros jogos do próximo ano, levantando incertezas sobre seu futuro competitivo.

“Al-Hilal confirma que Neymar precisa de 4 a 6 semanas pra se recuperar de uma lesão na coxa direita! Isso quer dizer que Neymar não joga mais esse ano e talvez até nos primeiros jogos de 2025. Será possível que ele esteja em forma para jogar contra Colômbia e Argentina em março pelas eliminatórias, ou já se pode pensar em Neymar como ex-jogador da seleção?”

Essa situação compromete sua participação em eventos importantes, como as eliminatórias da Copa do Mundo em março, nas quais o Brasil enfrentará equipes como Argentina e Colômbia.

Publicidade

A Situação de Neymar na Seleção Brasileira

Após um afastamento de um ano devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, Neymar ainda não foi convocado para a última Data FIFA de 2024, segundo o técnico Dorival Júnior, devido à sua limitada participação recente. Apesar disso, Neymar expressou seu desejo de retornar à seleção.

Perspectivas Futuras para Neymar

A carreira de Neymar sempre foi marcada por desafios. Sua capacidade de superar lesões anteriores inspira esperança, mas também cautela sobre seu futuro desempenho. Ele continua a ser uma figura central para a Seleção Brasileira, e sua presença é considerada vital para os desafios internacionais vindouros.

Enquanto sua participação futura ainda é incerta, a expectativa é de que ele retorne ao topo de sua forma, provando mais uma vez sua resiliência e talento no cenário do futebol mundial.