Gabigol escolhe mansão de 25 milhões em Nova Lima

Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, é a principal contratação do Cruzeiro para a temporada de 2025. Aos 28 anos, o atacante estabeleceu sua nova moradia em Minas Gerais, escolhendo uma mansão em Nova Lima. Essa mudança representa uma nova etapa na carreira do atleta, que almeja novos desafios no cenário do futebol brasileiro.

Após firmar contrato com o clube celeste em 2024, definir o lugar para viver foi uma prioridade. Ele escolheu um imóvel no condomínio Lagoa do Miguelão, próximo à BR-040, facilitando o acesso ao centro de treinamento do Cruzeiro, sem abrir mão do conforto e tranquilidade.

Detalhes da Nova Mansão de Gabigol

A residência alugada por Gabigol em Nova Lima é notável por suas características impressionantes. De acordo com a imobiliária Só Mansões, a propriedade possui uma área construída de 1.833 metros quadrados, em um lote de 10.000 metros quadrados. Esse amplo espaço oferece luxuosas comodidades para satisfazer as necessidades de qualquer residente.

Destacam-se as sete suítes, nove banheiros e uma garagem para 10 carros. Além disso, há áreas de lazer como sala de jogos, biblioteca, adega e instalações completas para hóspedes. A área externa é especialmente notável, com uma sofisticada área gourmet.

Cozinha equipada com churrasqueira e fogão a lenha

Sauna e academia exclusivas

SPA e piscina aquecida

Sala de TV e jogos

Trajetória de Gabigol no Futebol

Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, é um centroavante renomado, com passagens por importantes clubes no Brasil e no exterior. Iniciou sua carreira no Santos, destacando-se rapidamente e assegurando uma transferência para a Internazionale da Itália. Jogou também no Benfica antes de retornar ao Brasil para brilhar no Flamengo, onde conquistou títulos e se tornou um ícone do futebol nacional.

No Cruzeiro, Gabigol está preparado para novos desafios. Com contrato até dezembro de 2028, ele vestirá a camisa 9 e buscará novas conquistas para o clube. A torcida aguarda ansiosa para ver seu desempenho, dada a grande expectativa gerada por sua chegada ao Mineirão.

Impacto de Gabigol no Cruzeiro

A contratação de Gabigol pelo Cruzeiro representa um marco importante para o clube. Seu histórico de sucessos e habilidades em campo trazem confiança para elevar o nível da equipe, além de atrair mais patrocinadores e aumentar o engajamento da torcida. A presença de um jogador de sua fama pode impactar positivamente o desempenho do time na temporada.

Além de suas capacidades técnicas, Gabigol tem potencial para ser um líder dentro e fora de campo. Sua experiência internacional pode ser uma inspiração para os jogadores mais jovens, que terão nele uma referência a seguir.

Com todos esses elementos, a temporada de 2025 promete ser emocionante para o Cruzeiro e seus torcedores, que depositam grandes esperanças na habilidade de Gabigol em superar desafios e contribuir decisivamente para o sucesso do clube no cenário nacional e, possivelmente, internacional.