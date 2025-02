Flamengo x Maricá: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Carioca

O Flamengo e o Maricá se enfrentam neste sábado, 22, às 19h, no icônico Maracanã, em um jogo crucial pela última rodada do Campeonato Carioca. A partida promete ser emocionante, com o Flamengo em busca de consolidar sua boa fase e o Maricá tentando reverter uma sequência de resultados negativos.

O Flamengo chega ao confronto embalado por uma série de vitórias, incluindo triunfos sobre o Vasco e o Botafogo, além de um empate com o Fluminense. A equipe comandada por Filipe Luís está invicta há oito jogos e conquistou recentemente a Supercopa do Brasil. Já o Maricá, que começou bem o campeonato, enfrenta um momento de queda, sem vencer há seis partidas.

Como chega o Flamengo para o jogo?

O Flamengo vive um excelente momento na temporada, com um elenco forte e bem entrosado. A equipe depende apenas de si para conquistar a Taça Guanabara, e a confiança está em alta após as recentes vitórias. A provável escalação do Flamengo para o confronto inclui Matheus Cunha no gol, Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Varela na defesa, Allan, Everton Araújo, Arrascaeta, Luiz Araújo e Everton Cebolinha no meio-campo, e Bruno Henrique no ataque.

Qual é a situação do Maricá no Campeonato?

O Maricá enfrenta dificuldades no Campeonato Carioca, com uma sequência de seis jogos sem vitória, incluindo quatro derrotas e dois empates. A equipe começou o campeonato liderando, mas perdeu fôlego nas rodadas seguintes. Atualmente, o Maricá ocupa a nona posição e busca uma vaga na Taça Rio. A provável escalação do time inclui Dida no gol, Almir, Mizael e Sandro na defesa, João Victor, Clayton, Vinícius Matheus e Walber no meio-campo, e Denilson, Jonathan e Hugo Borges no ataque.

Onde assistir ao jogo Flamengo x Maricá?

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Flamengo e Maricá através das transmissões do SporTV e do Premiere, canais de TV fechada. Além disso, o 365Scores oferecerá cobertura em tempo real, disponibilizando informações sobre onde assistir aos jogos na TV e atualizações de placares ao vivo.

Expectativas para o confronto

Com o Flamengo em busca de mais um título e o Maricá tentando se recuperar no campeonato, o jogo promete ser intenso e disputado. A torcida rubro-negra espera ver seu time manter a boa fase e garantir a Taça Guanabara, enquanto o Maricá busca surpreender e encerrar a sequência negativa. Independentemente do resultado, o confronto no Maracanã será um espetáculo para os amantes do futebol carioca.

