Flamengo não tem gol de atacante há 10 jogos

O Flamengo, sinônimo de tradição e ataque poderoso no futebol brasileiro, enfrenta em 2024 um cenário atípico: a ausência de gols dos atacantes. Esse período desafiador afeta tanto o desempenho em campeonatos quanto causa perplexidade entre torcedores e analistas.

O atacante Pedro foi o último do elenco principal a marcar, com um gol de pênalti contra o Corinthians em 1 de setembro. Desde então, os atacantes rubro-negros não balançaram as redes. Este texto examina fatores como lesões e desempenho individual que influenciaram esse fenômeno.

Quais fatores contribuíram para a seca de gols?

A análise do elenco do Flamengo aponta várias razões para a queda no número de gols. Lesões desempenharam um papel crucial: jogadores como Pedro, Everton Cebolinha e Luiz Araújo estiveram afastados, prejudicando a capacidade do time de atuar com força total.

Além das lesões, mudanças táticas decorrentes da troca de técnicos também tiveram impacto. A chegada de Filipe Luís trouxe alterações estratégicas que ainda não resolveram o problema ofensivo do Flamengo.

Felipe Teresa: O jovem destaque

Durante essa seca de gols, Felipe Teresa, jogador do sub-20, se destacou ao marcar contra o Grêmio. Apesar de não pertencer ao elenco principal, sua performance foi um ponto positivo entre os jovens talentos do Flamengo.

Os atacantes Bruno Henrique e Gabigol estão em uma incomum seca de gols. Bruno Henrique não marca desde 28 de agosto na Copa do Brasil, enquanto Gabigol enfrenta um jejum mais longo, além de problemas de disciplina.

Últimos gols marcados pelo Flamengo