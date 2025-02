Filho de Bebeto trocou o Khorfakkan pelo Al Nasr nos Emirados Árabes

A jornada de Mattheus Oliveira no futebol tem sido marcada por uma série de transições que evidenciam sua adaptabilidade e talento em campos internacionais. Com 30 anos, Mattheus iniciou uma nova etapa em sua carreira ao assinar com o Al-Nasr dos Emirados Árabes Unidos, contratado até junho de 2025. Antes disso, o meia esteve em destaque no clube Khorfakkan, onde se manteve por seis meses desempenhando um papel significativo na equipe.

Apesar de sua breve passagem pelo Khorfakkan, o atleta, filho do icônico Bebeto, ex-jogador da seleção brasileira, deixou uma marca notável. Em 17 jogos dos 18 que o time disputou nesta temporada, Mattheus marcou três gols e ofereceu quatro assistências, sendo o segundo jogador mais presente em campo. Essa performance rendeu-lhe uma transferência para o Al-Nasr, que atualmente ocupa uma posição mais alta na liga.

Mattheus Oliveira – Fonte: Instagram/@mattheus7

Carreira de Mattheus Oliveira: Do Brasil a Portugal

Mattheus foi revelado pelo Flamengo, fazendo sua estreia profissional em 2012. No entanto, a maior parte de sua carreira foi construída em Portugal. Lá, ele vestiu camisas de clubes tradicionais como Estoril, Sporting, Vitória de Guimarães, CD Mafra e Farense. Sua experiência em solo português contribuiu para seu desenvolvimento técnico e tático, características evidentes em sua atuação pelos gramados.

Além de sua trajetória em Portugal, Mattheus teve uma breve participação em clubes brasileiros, incluindo uma rápida passagem pelo Coritiba. Essa diversidade geográfica em sua carreira ilustra não apenas sua capacidade de adaptação a diferentes estilos de jogo, mas também sua determinação em buscar novos desafios e oportunidades em contextos variados.

Qual o impacto de Mattheus Oliveira no Al-Nasr?

A entrada de Mattheus Oliveira no Al-Nasr promete trazer novas dinâmicas para o time, que almeja ascensão na tabela. A experiência acumulada pelo jogador em ligas europeias e agora nos Emirados Árabes Unidos é vista como um diferencial para a equipe. Com sua habilidade para criar jogadas e marcar gols, espera-se que ele se torne uma peça chave na busca por melhores resultados.

Em particular, o Al-Nasr, atualmente entre os cinco primeiros da liga nacional, enxerga em Mattheus uma oportunidade para fortalecer seu setor ofensivo e alcançar posições ainda mais altas. A expectativa é de que ele mantenha ou até mesmo supere suas contribuições anteriores registradas no Khorfakkan.

O futuro de Mattheus Oliveira no futebol internacional

Com contrato até 2025, Mattheus Oliveira possui uma sólida janela de tempo para deixar sua marca no esquema do Al-Nasr. Seu futuro no futebol internacional parece promissor, considerando seu sólido histórico de adaptabilidade e performance em diferentes países e equipes. Tal perfil reforça sua posição como um jogador estratégico para qualquer clube que ele venha representar.

Em síntese, a assinatura de Mattheus Oliveira com o Al-Nasr sinaliza a continuidade de uma trajetória internacional caracterizada por adaptações bem-sucedidas e um compromisso consistente com a excelência no futebol. Cabe agora ao atleta desdobrar seu potencial no novo desafio que se apresenta, consolidando assim seu legado no esporte.

