FIFA quer implementar sistema de desafios no Futebol

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) está estudando a adoção de um sistema de desafios, onde treinadores teriam a possibilidade de contestar decisões tomadas por árbitros durante o jogo. Inspirado em modalidades como o vôlei, a iniciativa busca aumentar a justiça e precisão no futebol. Essa proposta aguarda aprovação do International Football Association Board (IFAB) para prosseguir com seus testes.

O sistema já foi testado em torneios juvenis da FIFA, incluindo as Copas do Mundo femininas sub-20 e sub-17, bem como a FIFA Youth Cup. Nos testes, a análise dos lances desafiados ficou a cargo do árbitro principal, utilizando apenas imagens de quatro câmeras, ao contrário do amplo suporte oferecido pelo Árbitro Assistente de Vídeo (VAR).

Mecanismo do Sistema de Desafios

A proposta funcionaria de modo semelhante ao que é visto em algumas ligas menores. Caso um treinador discorde de uma decisão de campo, ele pode lançar um desafio, com o árbitro revisando o lance de forma autônoma e com acesso a quatro ângulos de câmera. Isso difere do VAR tradicional, que conta com uma equipe de árbitros assistentes para revisar lances.

Ao permitir que treinadores corrijam possíveis erros que possam afetar o resultado da partida, o sistema adicionaria uma nova camada de decisão, impactando a dinâmica das partidas e a autoridade dos árbitros.

Benefícios Potenciais

A introdução de desafios para treinadores promete vários benefícios ao futebol, como a melhor justiça em campo e a correção rápida de decisões equivocadas. Isso também poderia aumentar a transparência, fortalecendo a confiança do público nas decisões.

Redução de Erros: Com a revisão independente, diminui-se a chance de erros que possam alterar drasticamente os resultados.

Tempo de Jogo: A revisão pelo árbitro sem consultas externas pode reduzir o tempo total de interrupção do jogo.

Engajamento dos Treinadores: Proporciona uma ferramenta de intervenção direta para os técnicos, potencializando suas estratégias.

Implicações Futuras

Expandir o sistema de desafios para treinadores pode alterar significativamente a maneira como o futebol é jogado e apreciado globalmente. A FIFA está interessada em explorar maneiras de integrar essa tecnologia que beneficiem o esporte, sempre honrando as tradições que tornam o futebol uma paixão mundial. A adoção em ligas mais destacadas ainda depende do sucesso em testes iniciais e aprovações adicionais da IFAB.

Com a introdução contínua de novas tecnologias no futebol, a expectativa é que a experiência de jogo se torne mais justa e atraente para espectadores e fãs ao redor do mundo. A implementação dos desafios é mais um passo na evolução tecnológica constante do esporte.