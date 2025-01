Fifa e Adidas lançam bola oficial do Mundial de Clubes 2025

A Fifa revelou nesta sexta-feira, 31, a bola oficial do Mundial de Clubes 2025. Inspirada na identidade americana, a nova bola presta homenagem aos Estados Unidos, país sede do torneio, que começa em 15 de junho com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Palmeiras na disputa.

Em comunicado oficial, a entidade destacou: “Foram incorporados gráficos e emblemas arrojados que celebram e refletem a herança dos Estados Unidos. Contra um fundo perolado, a bola do jogo apresenta impressionantes padrões de blocos com bordas irregulares, estrelas e listras desconstruídas em vermelho, branco e azul, em referência à bandeira nacional.”

Além do design inovador, a Fifa ressaltou a tecnologia avançada da bola. O novo modelo contará com um dispositivo integrado para auxiliar a arbitragem na tomada de decisões com mais rapidez e precisão. Assim como na Copa do Mundo de 2022, no Catar, essa tecnologia permitirá detectar impedimentos com mais facilidade e até mesmo identificar toques de mão imperceptíveis, mesmo com o acesso às imagens.

Projetada para otimizar o desempenho em campo, a bola apresenta o sistema PrecisionShell, com um formato inovador composto por 20 painéis estrategicamente posicionados e marcações em relevo na parte externa da bola.

O torneio, que contará pela primeira vez com 32 equipes, será disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.