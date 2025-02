FIFA ainda não definiu as cotas de clubes para o Super Mundial

O Super Mundial de Clubes surge como uma nova etapa no panorama do futebol internacional, trazendo consigo grandes expectativas de audiência e receita. A Federação Internacional de Futebol (Fifa) está nos momentos finais de ajustar os valores de arrecadação e distribuição das cotas entre os clubes participantes. A expectativa é que essa definição ocorra em breve, já que o evento está programado para começar em quatro meses.

Publicidade

Os direitos de transmissão estão no centro dessa discussão, uma vez que a Fifa inicialmente esperava lucrar com valores comparáveis aos da Copa do Mundo. Contudo, as negociações não atingiram os níveis esperados, refletindo um cenário financeiro mais desafiador do que o previsto pela entidade.

Taça do Mundial de Clubes da Fifa – Fonte: Instagram/@juventus

Quem são os principais envolvidos nas transmissões?

Inicialmente, a Fifa fechou um contrato global de aproximadamente US$ 1 bilhão com a plataforma de streaming DAZN, um acordo consideravelmente abaixo do esperado. A estratégia da DAZN, por sua vez, é sublicenciar os direitos de transmissão para outras emissoras de TV ao redor do mundo, uma prática comum para maximizar a cobertura do evento. No Brasil, a Globo já demonstrou interesse em adquirir esses direitos, mesmo que os valores estejam aquém das suas expectativas financeiras iniciais.

Publicidade

Quais clubes brasileiros estão na competição?

Quatro equipes brasileiras garantiram vaga no Super Mundial de Clubes. Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo carimbaram seus passaportes ao vencerem as últimas edições da Copa Libertadores da América. Esses clubes buscam não apenas a glória esportiva, mas também um retorno financeiro significativo, o que dependerá diretamente dos valores a serem acordados pela Fifa.

Como a Fifa planeja financiar o evento?

A Fifa anunciou que toda a arrecadação do torneio será destinada às cotas dos clubes, descontando somente as despesas operacionais. A federação não planeja utilizar recursos próprios nem obter lucro nesse evento específico, uma decisão que reflete a intenção de manter a viabilidade financeira do torneio. Contudo, as definições exatas dos valores a serem ofertados a cada clube ainda estão sendo refinadas, especialmente quando se considera a força de marca de times como o Real Madrid, que possuem uma grande influência global.

Quais são os patrocinadores confirmados para o evento?

O torneio já assegurou o apoio de importantes patrocinadores internacionais, incluindo a Hisense, a Inbev e o Bank of America. Esses parceiros comerciais são essenciais para fortalecer a estrutura financeira do evento e garantir que os clubes recebam as remunerações adequadas.

Publicidade

Com o Super Mundial de Clubes em sua fase de planejamento final, a expectativa é grande tanto para os fãs quanto para os clubes participantes. As negociações em torno dos direitos de transmissão e patrocinadores são cruciais para o sucesso financeiro do evento, e a Fifa segue confiante em fechar os últimos detalhes em breve, ajustando-se ao cenário atual do mercado esportivo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.